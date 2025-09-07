Sự kiện lớn nhất năm của Apple có gì?

Tại sự kiện mùa thu năm nay, Apple sẽ ra mắt hàng loạt thiết bị mới, cũng như đưa ra các cải tiến trong hệ sinh thái để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Sự kiện "Awe Dropping" đáng mong đợi của Apple. Ảnh: CultofMac.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến với sự kiện lớn nhất trong năm của Apple vào ngày 9/9 (0h sáng 10/9 theo giờ Việt Nam). Công ty được kỳ vọng ra mắt một loạt sản phẩm mới, bao gồm dòng iPhone, đồng hồ thông minh mới cùng phụ kiện khác nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Samsung, Google, Xiaomi, Huawei.

iPhone chiếm khoảng một nửa tổng doanh số của Apple, tiếp tục trở thành sản phẩm được ưu tiên. Apple cũng muốn duy trì hệ sinh thái đi kèm như AirPods, Apple Watch cũng như vai trò quan trọng trong kỷ nguyên AI. Dưới đây là những dự đoán cho màn ra mắt sắp tới của hãng.

iPhone nắm vai trò chủ đạo

Nhận thấy từ màn hình nhỏ gọn, đến màn hình lớn nhưng giá rẻ đều không bán chạy, Apple sẽ thử một xu hướng mới: điện thoại mỏng hơn. Sản phẩm iPhone 17 Air mới dự kiến chỉ dày khoảng 5,5 mm, mỏng hơn khoảng một phần ba so với iPhone 16 Pro. Nhưng đổi lại, máy sẽ có thời lượng pin thấp hơn và chỉ được trang bị một camera sau.

iPhone 17 Air sẽ được trang bị bộ vi xử lý A19 như iPhone 17, cổng USB-C tiêu chuẩn và màn hình 6,6 inch. Do khung máy quá mỏng nên thiết bị sẽ không hỗ trợ SIM vật lý, buộc người dùng phải chuyển sang eSIM.

Giống như iPad Air, iPhone Air có giá tầm trung, cao hơn iPhone cơ bản nhưng thấp hơn các mẫu Pro. Tuy nhiên, theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, hãng kỳ vọng người dùng sẽ nghĩ rằng chỉ cần bỏ thêm vài trăm USD, sẽ có thể sở hữu một chiếc iPhone cao cấp hơn hẳn, trong bối cảnh nhu cầu thực tế thiên về dung lượng pin và chất lượng camera.

Do đó, iPhone 17 Pro và Pro Max vẫn sẽ là lựa chọn phổ biến và thực tế nhất dù khó để quảng bá hơn. Thiết bị đánh dấu thiết kế mới của dòng Pro lần đầu tiên kể từ năm 2020. Mặt lưng của máy có sự thay đổi lớn, với cụm camera trải dài toàn bộ phía trên, hai phần ba phía dưới được khoét nhỏ, đóng vai trò vùng sạc không dây.

iPhone 17 Pro có thời lượng pin, khả năng quay video cải thiện đáng kể, và ống kính telephoto sẽ chuyển từ cảm biến 12 megapixel lên 48 megapixel. Các cải tiến camera khác bao gồm hệ thống khẩu độ thay đổi linh hoạt, cùng bản nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay cho camera selfie.

Dàn trưng bày iPhone 16 năm ngoái. Ảnh: Bloomberg.

Một thay đổi lớn khác trong thiết kế iPhone 17 Pro và 17 Pro Max lại đến từ quá khứ. Apple sẽ sử dụng lại khung nhôm sau khi chuyển sang titanium từ iPhone 15 Pro (2023). Nhôm vừa nhẹ, vừa tản nhiệt hiệu quả hơn.

Còn lại, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ không có thiết kế mới, nhưng sẽ có màn hình lớn hơn một chút, ngang với kích thước 6,3 inch của iPhone 16 Pro và 17 Pro. Các thay đổi khác bao gồm chip mới và màn hình ProMotion, lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu iPhone không thuộc dòng Pro. iPhone 17 bản thường và Pro sẽ tiếp tục sử dụng modem của Qualcomm.

Năm nay, Apple cũng tung ra loạt phụ kiện mới cho iPhone, bao gồm ốp lưng không dùng da, ốp lưng lấy ý tưởng từ dòng Bumper của iPhone 4 dành cho mẫu máy siêu mỏng, và một dây đeo chéo cao cấp. Các phụ kiện có mức giá không rẻ, vốn được ưu tiên phát triển bởi đội ngũ thiết kế của công ty.

Ngoài ra, Apple cũng thay đổi chiến lược màu sắc của iPhone năm nay. Màu xanh nhạt từng được yêu thích trên MacBook Air M4 sẽ xuất hiện trên iPhone 17 Air, còn dòng Pro sẽ có thêm màu cam mới.

Nâng cấp dàn thiết bị đi kèm

Đối với các dòng Apple Watch, cả Ultra 3, Series 11 và SE đều có chip mới, nhanh hơn thế hệ cũ. Ultra 3 còn được bổ sung 5G RedCap và hỗ trợ vệ tinh, trong khi các dòng còn lại chủ yếu nâng cấp hiệu năng cơ bản. Màn hình của các thiết bị đều được cải thiện, như Ultra 3 có màn hình lớn hơn, Series 11 sáng hơn, SE dùng công nghệ mới thay thế kiểu cũ.

Apple tiếp tục mở rộng tệp khách hàng. Ultra 3 nhắm vào nhóm thể thao/chuyên nghiệp để cạnh tranh Garmin, Series 11 giữ vai trò sản phẩm chủ lực, còn SE tập trung vào phân khúc giá rẻ/trẻ em (đối đầu Fitbit).

Những tính năng quan trọng hơn, bao gồm khả năng phát hiện tăng huyết áp, đã được nghiên cứu trong nhiều năm nhưng vẫn gặp phải thách thức về kỹ thuật và quy định. Apple dự kiến sẽ ra mắt dịch vụ trả phí Health+ vào năm tới, trong đó có tích hợp trợ lý sức khỏe AI.

AirPods Pro 2 sắp có bản nâng cấp. Ảnh: Bloomberg.

Tiếp theo, Apple dự định giới thiệu AirPods Pro 3, đánh dấu lần nâng cấp đầu tiên sau 3 năm. Ở bản nâng cấp này, công ty đã thử nghiệm việc tích hợp cảm biến đo nhịp tim, cùng phần mềm cho phép dịch hội thoại trực tiếp, mở rộng từ tính năng dịch thuật đã có với Apple Intelligence trong iOS 26 và iPadOS 26.

Các mẫu thử nghiệm tại Cupertino còn có hộp sạc được thu gọn đáng kể, đi kèm cơ chế ghép nối mới. Thay đổi này đồng bộ với những cải tiến mà Apple đã áp dụng cho dòng AirPods 4 giá rẻ vào năm ngoái.

Trong tương lai, người dùng có thể mong chờ những thay đổi khác, chủ yếu trong cải tiến chip xử lý. AirTag 2 sẽ dùng chip không dây mới, giúp định vị chính xác hơn, phạm vi rộng hơn. iPad Pro với chip M5, và có thêm camera trước thứ hai ở cạnh dọc.

Vision Pro sẽ đổi từ chip M2 sang M4/M5, có thể thêm bản màu đen, và bản khác rẻ hơn. Các sản phẩm gia đình sẽ được hỗ trợ Apple Intelligence và Siri thế hệ mới, như Apple TV đi kèm chip không dây tự phát triển và Homepod Mini được cải thiện âm thanh, và có thêm màu đỏ mới.