Biến động lớn tại Amazon

  • Thứ hai, 3/11/2025 09:25 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Trước sức ép đầu tư ngày càng lớn cho AI, Amazon khởi động đợt tái cấu trúc sâu rộng, cắt giảm 14.000 việc làm để tối ưu chi phí và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Amazon đang cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn. Ảnh: Bloomberg.

Amazon vừa công bố đợt cắt giảm 14.000 nhân viên, bước khởi đầu trong kế hoạch có thể ảnh hưởng tới 30.000 việc làm, tương đương khoảng 10% lực lượng lao động của tập đoàn. Đây là nỗ lực mới nhất của gã khổng lồ thương mại điện tử nhằm giảm chi phí và tái cơ cấu trong bối cảnh chi tiêu cho AI ngày càng lớn.

Các quyết định sa thải được ban hành ngày 28/10 tác động tới nhiều bộ phận, bao gồm nhân sự, điện toán đám mây, quảng cáo và các đơn vị kinh doanh khác. Trong thông báo nội bộ, Phó Chủ tịch cấp cao Beth Galetti cho biết việc cắt giảm là bước đi cần thiết để Amazon trở nên mạnh mẽ hơn và tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược. Bà cũng khẳng định nhân viên bị ảnh hưởng sẽ có 90 ngày để tìm vị trí mới trong nội bộ.

Động thái này nối tiếp xu hướng cắt giảm nhân sự của các tập đoàn lớn tại Mỹ, khi nhiều doanh nghiệp tìm cách kiểm soát chi phí trong bối cảnh lạm phát, thị trường lao động thắt chặt và làn sóng ứng dụng AI lan rộng. Trước đó, Amazon đã sa thải 27.000 nhân viên trong năm 2022, đợt tinh giản lớn nhất trong lịch sử công ty.

Giám đốc điều hành Andy Jassy đang dẫn dắt chiến dịch tái cấu trúc toàn diện, hướng tới mô hình “tối đa hoá nguồn lực”. Ông cho biết việc triển khai AI tạo sinh và robot tự động có thể làm thay đổi cách vận hành của Amazon, đồng thời giảm nhu cầu nhân sự trong một số lĩnh vực. Gần đây, Amazon giới thiệu robot Blue Jay và các công cụ AI dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng.

Các nhà quan sát nhận định, quyết định cắt giảm lần này phản ánh sức ép cạnh tranh trong mảng điện toán đám mây, lĩnh vực trọng tâm của Amazon. Mặc dù doanh số và lợi nhuận quý II/2025 tăng mạnh, cổ phiếu Amazon đã giảm 7% do lo ngại công ty tụt lại trong cuộc đua AI.

Theo các chuyên gia phân tích của Bernstein, kết quả kinh doanh gần đây đặt ra những câu hỏi về cách Amazon giữ vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI. Tuy nhiên, với vốn hóa thị trường hơn 2.000 tỷ USD và kế hoạch đầu tư hơn 30 tỷ USD vào AI cùng điện toán đám mây trong năm nay, gã khổng lồ thương mại điện tử vẫn là một trong những trụ cột công nghệ có ảnh hưởng nhất toàn cầu.

Minh Hoàng

