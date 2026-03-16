Apple làm được điều bất ngờ với MacBook Neo

iFixit kết luận MacBook Neo là sản phẩm dễ sửa chữa nhất của Apple trong hơn 14 năm qua, nhờ thiết kế bắt vít thay vì sử dụng keo dán trên nhiều thiết bị khác.

MacBook Neo vừa được đơn vị chuyên sửa chữa iFixit tháo rời và chấm điểm 6/10. Số điểm này mang ý nghĩa độ dễ để thay thế linh kiện nếu thiết bị không may hỏng hóc. Đây là mức điểm cao nhất mà tổ chức này dành cho MacBook trong vòng 14 năm qua.

Điểm nổi bật nhất của MacBook Neo là pin không còn dùng keo dán. Thay vào đó, Apple gắn pin bằng 18 vít.

"Việc thay pin trên sản phẩm này giờ cảm giác bình thường theo cách mà MacBook chưa từng có trong thời gian rất dài", iFixit nhận xét.

Trước đây pin MacBook dùng tới 14 dải keo kéo giãn. Khi keo đứt, kỹ thuật viên phải dùng hóa chất tẩy keo và loại bỏ rất cẩn thận để tránh nguy cơ cháy pin.

Phần vỏ dưới cũng không cần dụng cụ đặc biệt để mở. Bố cục bên trong được iFixit đánh giá là bất thường theo tiêu chuẩn của MacBook. Pin, loa, cổng USB-C và trackpad đều dễ dàng nhìn thấy rõ ngay sau khi mở nắp.

Một cải tiến đáng chú ý khác là việc loại bỏ vấn đề ghép nối linh kiện. Đây từng là rào cản lớn trong các hoạt động sửa chữa bên ngoài. iFixit thử hoán đổi màn hình, pin và cả bộ phận Touch ID giữa 2 máy Neo. Sau đó, công cụ hỗ trợ sửa chữa của Apple chấp nhận linh kiện thay thế mà không phát ra cảnh báo.

Cổng USB-C và tai nghe 3,5 mm đều là linh kiện rời, đồng nghĩa với việc có thể thay thế đơn lẻ thay vì thay cả bo mạch chủ như các dòng MacBook khác. Màn hình cũng dễ tháo hơn so với các đời nhờ cụm ăng-ten được thiết kế đơn giản hơn.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều thuận lợi. RAM và bộ nhớ trong vẫn hàn cứng vào bo mạch, do đó người dùng không thể nâng cấp trong suốt vòng đời thiết bị. Bàn phím vẫn cần tháo 41 vít để thay thế, có sự cải thiện hơn trước nhưng vẫn khá phức tạp.

Apple sử dụng vít thay vì keo dán tại điểm nối linh kiện trên MacBook Neo. Ảnh: iFixit.

MacBook Neo dùng chip A18 Pro, vốn là chip di động xuất hiện lần đầu trên iPhone 16 Pro. Giới hạn RAM là 8 GB, bộ nhớ trong 256 hoặc 512 GB.

iFixit nhận định Apple có thể đang chuẩn bị cho quy định pin mới của EU. Từ giữa năm 2027, các sản phẩm bán tại châu Âu phải sử dụng loại pin mà người dùng tự thay được. MacBook Neo với thiết kế pin dùng vít có thể là bước thử nghiệm đầu tiên cho hướng đi này.

Với 599 USD , Neo nhắm thẳng vào thị trường giáo dục, mảng hiện do Chromebook thống trị với 93% thị phần tại các trường học ở Mỹ. Khả năng sửa chữa dễ dàng là lợi thế Apple dùng để len lỏi vào phân khúc này.