LCK và Faker là ván cược của 'Google Hàn Quốc'

Những nền tảng phát sóng Hàn Quốc chi hàng chục triệu USD để lấy quyền chiếu LCK. Sự phổ biến của giải đấu trở thành cơ hội để đánh bại YouTube.

Faker tại LCK. Ảnh: LCK.

Giải đấu vô địch LMHT Hàn Quốc (LCK) chính thức kết thúc kỷ nguyên miễn phí trên YouTube từ năm nay. Một hợp đồng khổng lồ với Chijijik và SOOP trong vòng 5 năm sẽ khiến các trận đấu hấp dẫn chỉ còn trên các nền tảng nội địa nước này. Giá trị hợp đồng này lên đến 30 tỷ won ( 20 triệu USD )/năm. Đây là số tiền khổng lồ so với quy mô một giải đấu thể thao điện tử, không thua kém các môn truyền thống như bóng đá, bóng rổ.

Kế hoạch của các công ty Hàn Quốc là đặt cược vào sức hấp dẫn của LCK, nơi có Faker là trụ cột, nhằm tăng cường nhận diện. Chijijik là nền tảng phát sóng mới ra mắt của Naver, vẫn cần thêm thời gian để phổ cập. Trong khi đó SOOP vừa được đổi tên từ AfreecaTV. Bằng cách tận dụng sự vắng mặt LCK trên YouTube, những công ty này tìm cách bành trướng.

Sức hấp dẫn của giải LMHT không ngừng tăng ở Hàn Quốc và các nước châu Á. Báo cáo của Mobile Index cho thấy Disney tăng 9% người dùng thường xuyên khi độc quyền chiếu KESPA Cup, giải đấu tiền mùa giải ngắn ngày cách đây không lâu.

Điều này tạm thời chưa ảnh hưởng đến Việt Nam khi người xem vẫn có thể theo dõi qua YouTube trên kênh tiếng Việt. Tuy nhiên, một số nền tảng khác cũng tham gia vào quá trình phát sóng LCK.

Tuy nhiên, cơ chế bản quyền mới cũng là bài toán cần giải cho các đội nhỏ. Cho đến năm 2024, 50% doanh thu của giải đấu được chia đến những câu lạc bộ tham gia. Nếu hệ thống này vẫn duy trì, việc tăng phí bản quyền phát sóng sẽ thêm tiền thưởng cho họ. Mỗi đội sẽ được hưởng lợi đáng kể từ việc tăng phí bản quyền phát sóng của LCK.

Tuy nhiên, Riot Games giới thiệu Hệ thống Quỹ Doanh thu Toàn cầu (GRP) cho LCK, LEC và LCS từ năm 2025. Việc phân bổ doanh thu không còn chắc chắn. Chỉ khi LCK hòa vốn, 50% doanh thu bản quyền mới được chia. Điều này có nghĩa giải đấu thua lỗ, những tổ chức tham gia không được phần tiền này.

Mặt khác, trong điều kiện thuận lợi nhất, nhóm đội ở dưới cũng không có nhiều cơ hội. Cơ chế chia tiền dựa trên vị trí, đóng góp và lượng fan ủng hộ khiến cán cân nghiêng về các tổ chức dẫn đầu như T1, Gen.G và HLE. Theo thông báo của Riot Games, GRP còn không chia tiền thưởng ở các sự kiện quốc nội. Họ phân bổ chủ yếu tại First Stand, MSI và Worlds.

Nhà phát hành tìm cách tạo ra một nền kinh tế eSports cân bằng hơn, khi các đội có thể tạo được nguồn thu ổn định, thay vì khoản tài trợ nhất thời hoặc tiền bơm từ nhà phát hành game. Tuy vậy, khó duy trì cân bằng khi những tổ chức lớn vốn có đội hình mạnh, kèm thêm ưu thế tài chính dễ dàng tạo khoảng cách với nhóm còn lại. Luật về trần lương được áp dụng những năm qua, nhưng chưa thể hiện hiệu quả khi những bản hợp đồng “bom tấn” vẫn liên tục nổ. Đồng thời, HLE hay Gen.G vẫn sẵn sàng bung tiền cho siêu đội hình.