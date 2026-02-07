Điện thoại giống hệt iPhone 17 Pro Max khiến hãng Trung Quốc gặp khó

Với thiết kế nhiều điểm tương đồng iPhone 17 Pro Max, mẫu điện thoại mới của Honor đang vấp phải nhiều bình luận trái chiều tại thị trường nước ngoài.

So sánh hai dòng điện thoại. Ảnh: Honor Fans Club/Facebook.

Honor Power2 đang trở thành dòng smartphone nổi bật trong năm 2026 vì pin rất lớn, cấu hình khá tốt trong tầm giá. Chiếc điện thoại được kỳ vọng sẽ bán tốt hơn phiên bản trước, giúp Honor mở rộng thị phần và kênh bán hàng trên toàn cầu.

Trong khi tính hình trong nước khá tích cực, tại các thị trường quốc tế, Honor Power2 đang nằm trong tâm điểm của nhiều nhà phân tích. Các chỉ trích chủ yếu nhắm vào thiết kế gần giống các dòng iPhone cao cấp.

Mất thiện cảm với thị trường quốc tế

Mới đây, blogger công nghệ Marques Brownlee, chủ kênh MKBHD đã nhắc đến mẫu Honor Power2 trên X, cho rằng chiếc camera “thừa” ở mặt lưng của điện thoại hoàn toàn không thể sử dụng. “Đó chỉ là một ống kính giả mang tính trang trí, chỉ để trông giống iPhone hơn mà thôi”, anh viết.

Brownlee đã hoạt động từ năm 2008 và đến nay có hơn 35 triệu người theo dõi trên tất cả nền tảng. Theo QQ News, tầm ảnh hưởng của anh vượt hơn cả một tech blogger thông thường, thậm chí có khả năng quyết định xu hướng.

Các trang truyền thông quốc tế cũng nhanh chóng đưa bình luận, thậm chí còn gay gắt hơn. Wcftech cho rằng Honor Power2 sao chép iPhone 17 Pro cả về ngoại hình lẫn hệ thống.

So sánh dòng Magic8 Pro Air và iPhone Air. Ảnh: Brain Tickles TV.

Phản hồi bình luận, Honor không phủ nhận trực diện, cho rằng những thiết kế đã trưởng thành thì tự nhiên sẽ giống nhau. Trước đó trong suốt năm 2025, gần như mỗi sản phẩm mới của Honor đều gây tranh cãi trên truyền thông quốc tế.

Tháng 4/2025, trang Yahoo Tech cho rằng mẫu Honor 400 Lite 5G đã vay mượn quá nhiều yếu tố thiết kế từ iPhone 16 Pro. Dòng điện thoại này có cấu trúc tam giác camera quen thuộc, trong đó đèn flash được cố ý thiết kế giống như một ống kính để hoàn thiện tổng thể thị giác.

Các mẫu Honor Win và Magic8 Pro Air ra mắt sau đó đã được so sánh mang tính hệ thống với toàn bộ dòng sản phẩm iPhone. Magic8 Pro Air giống từ cách đặt tên gợi nhắc trực tiếp đến iPhone Air, cụm camera kéo dài bố trí theo chiều ngang, cho tới phối màu cam chủ đạo có độ bão hòa cao. Nhiều hãng nước ngoài cho rằng Honor còn bắt đầu đưa vào một kiến trúc giao diện tương tự “Liquid Glass” của Apple.

Từ thế thân của Huawei đến cái bóng của Apple

Kể từ thời điểm trở thành một công ty độc lập với Huawei năm 2020, Honor vẫn chưa định hình rõ thương hiệu của mình. Thực tế, hai công ty vẫn duy trì trạng thái liên thông trong thời gian dài.

Nhiều hãng truyền thông chỉ ra rằng thiết kế “Muse’s Eye” điểm nhấn của dòng Honor Magic3, rất giống với cụm camera tròn trên Huawei Mate 40. Theo QQ News, các phiên bản đầu của Magic UI gần như là bản sao của EMUI nhà Huawe, cùng những tính năng mang tính biểu tượng như liên kết đa màn hình, chụp màn hình bằng cử chỉ cũng có thể chuyển đổi và sử dụng liền mạch giữa hai hệ sinh thái.

Theo báo cáo của Counterpoint, dòng Magic 3 đã giúp thị phần của Honor tăng vọt từ mức đáy 3% lên 15% vào tháng 8/2021, đưa hãng vươn lên top 3 thị trường nội địa. Đến năm 2022, Honor đạt tới đỉnh cao phong độ, ở trạng thái “xếp thứ hai và hướng tới ngôi đầu.

Các mẫu Honor tiền nhiệm có thiết kế khá giống với sản phẩm của Huawei. Ảnh: QQ News.

Tuy nhiên, tháng 8/2023, Huawei Mate 60 Pro bất ngờ được ra mắt một cách lặng lẽ, phá thế gần như dẫn đầu của Honor. Trong quý I/2024, Huawei đã giành lại vị trí số một tại thị trường Trung Quốc đại lục sau 13 quý, với lượng máy xuất xưởng tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài Honor, Xiaomi với mẫu 17 Pro, cũng ra mắt trong năm 2025, từng bị cho là sao chép ngôn ngữ thiết kế “ma trận hình chữ nhật cỡ lớn” của iPhone 17 Pro. Trong khi đó, Xiaomi SU7 đến nay vẫn vướng tranh cãi vì bị cho là học theo Porsche Panamera và Taycan.

Điều thú vị là hai sản phẩm Xiaomi gây tranh cãi này lại nhận được đánh giá rất tích cực từ chính những blogger công nghệ quốc tế. “Đây là một sản phẩm được thiết kế để vượt lên trên iPhone. Nghĩa là nó có sự tương đồng với Apple về ngoại hình và khái niệm, nhưng táo bạo hơn về cấu hình và trải nghiệm sử dụng”, Marcus Brownlee đã nhận xét.

Bản thân tranh cãi không đủ khả năng để quyết định doanh số của một sản phẩm. Người dùng sẽ sẵn sàng trả tiền cho một chiếc điện thoại sở hữu những tính năng vượt trội và phù hợp với túi tiền.