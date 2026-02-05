iPhone giá rẻ năm nay có gì hay?

iPhone 17e được đồn đoán sở hữu nhiều nâng cấp so với iPhone 16e, gồm viền màn hình mỏng và chip xử lý đời mới.

iPhone 16e. Ảnh: CNN.

Dựa trên tin đồn, Apple dự kiến ra mắt chiếc iPhone giá rẻ tiếp theo vào đầu năm nay. Mang tên iPhone 17e, đây sẽ là bản kế nhiệm cho iPhone 16e trình làng hồi tháng 2/2025.

Với giá 600 USD , iPhone 16e được xem là bản thay thế iPhone SE. Thay vì thiết kế viền dày và nút Home tích hợp cảm biến vân tay, iPhone 16e thừa hưởng nhiều chi tiết trên các model đắt tiền hơn như màn hình viền mỏng, cổng USB-C và chip A18, hỗ trợ Apple Intelligence.

Để tiết kiệm chi phí, Apple cắt giảm một số tính năng trên iPhone 16e, gồm một camera sau 48 MP, không hỗ trợ phụ kiện MagSafe.

Với iPhone 17e, tin đồn cho biết sản phẩm sẽ bổ sung những tính năng còn thiếu trên bản tiền nhiệm, chẳng hạn như MagSafe và Dynamic Island. Đây là các chi tiết đáng chú ý trên chiếc smartphone giá rẻ tiếp theo của Apple.

Màn hình viền mỏng, không có 120 Hz

Theo tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station, iPhone 17e sẽ có thiết kế giống iPhone 15 với màn hình 6,1 inch, phía trên chứa lỗ khuyết Dynamic Island.

Dynamic Island có dạng viên thuốc, bên trong chứa hệ thống TrueDepth và camera selfie. So với dải khuyết cũ, Dynamic Island chiếm ít diện tích hơn. Apple còn sử dụng phần mềm để thay đổi kích thước, hình dạng viên thuốc dựa trên ứng dụng.

Với Live Activities, người dùng có thể theo dõi các thông tin theo thời gian thực trên Dynamic Island, chẳng hạn như thời gian đặt xe, cuộc gọi đến, điều khiển nhạc... Các trạng thái sử dụng micro, đèn pin, quay màn hình hay AirDrop cũng được hiển thị trên khu vực này.

Theo trang tin The Elec (Hàn Quốc), BOE sẽ cung cấp màn hình OLED cho iPhone 17e. Công ty Trung Quốc từng sản xuất màn hình trên iPhone 16e. Những đối tác khác như Samsung Display, LG Display cũng có thể cung ứng màn hình cho sản phẩm mới.

Màn hình của iPhone 15. Ảnh: The Verge.

Một tài khoản Weibo tên Smart Pikachu cho biết iPhone 17e vẫn dùng màn hình tần số quét 60 Hz, thay vì 120 Hz như iPhone 17 và iPhone Air.

Theo CNET, những người có nhu cầu cơ bản hoặc nâng cấp từ iPhone SE có thể không quá quan trọng tần số quét. Tuy màn hình 120 Hz đã xuất hiện trên toàn bộ dòng iPhone 17, nhiều người sẽ không nhận thấy khác biệt về hiệu ứng nếu nâng cấp từ những model không có tính năng này.

Dùng màn hình 60 Hz đồng nghĩa iPhone 17e không hỗ trợ chế độ luôn bật (always-on). Để trang bị tính năng này, thiết bị cần dùng tấm nền OLED với độ sáng tối thiểu 1 nit, tần số quét linh hoạt giữa 1-120 Hz.

Tuy thông số màn hình về cơ bản không thay đổi so với iPhone 16e, tin đồn từ The Elec cho biết viền màn hình trên iPhone 17e sẽ được thu gọn, cho trải nghiệm tương tự các dòng iPhone gần đây.

Hỗ trợ MagSafe và chip A19

Trên iPhone 16e, Apple gây bất ngờ khi không tích hợp MagSafe. Xuất hiện trên hầu hết iPhone từ năm 2020, tính năng này cho phép gắn cố định các phụ kiện như ví, sạc dự phòng lên mặt lưng điện thoại thông qua nam châm.

Theo nguồn tin từ The Information, iPhone 17e có thể trang bị mặt lưng kính với sạc không dây từ tính. Điều đó đồng nghĩa sản phẩm sẽ hỗ trợ MagSafe và cả chuẩn sạc Qi2 tương tự iPhone 17, công suất sạc cao hơn so với mức 7,5 W trên iPhone 16e.

Trang bị MagSafe là cải tiến lớn với những người nâng cấp từ iPhone SE hay iPhone 11. Các model này hỗ trợ sạc không dây Qi nhưng không có nam châm cố định.

Về phần cứng, MacRumors dự đoán iPhone 17e sẽ trang bị chip xử lý A19. Lần đầu xuất hiện trên iPhone 17, A19 được sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ mới (N3P), hiệu năng cao hơn 5-10% so với A18.

MagSafe xuất hiện trên hầu hết iPhone từ năm 2020. Ảnh: Tom's Guide.

Để tiết kiệm chi phí, Apple có thể giảm xung nhịp của A19 trên iPhone 17e. Điều này đồng nghĩa hiệu năng sản phẩm có thể kém hơn đôi chút so với iPhone 17, nếu tin đồn chính xác.

Năm ngoái, Táo khuyết từng làm điều tương tự khi chip A18 trên iPhone 16e chỉ có 4 nhân đồ họa (GPU) thay vì 5 nhân như iPhone 16.

Bên cạnh CPU và GPU, chip A19 còn cải tiến xoay quanh hiển thị, xử lý hình ảnh và bộ xử lý thần kinh (Neural Engine), cải thiện hiệu năng AI.

iPhone 17e nhiều khả năng vẫn trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP. Tuy có mặt trên dòng iPhone 16, nút điều khiển Camera Control lại không xuất hiện trên iPhone 16e. Đến hiện tại, chưa có tin đồn về việc Apple sẽ trang bị tính năng này cho iPhone 17e.

Với camera trước, dòng iPhone 17 trang bị cảm biến vuông 18 MP mới, hỗ trợ Center Stage. Nhà phân tích Jeff Pu dự đoán cảm biến mới cũng sẽ xuất hiện trên iPhone 17e.

Theo MacRumors, iPhone 17e sẽ trang bị C1X, modem mạng được Apple sử dụng trên iPhone Air. So với modem C1 của iPhone 16e, C1X cho tốc độ nhanh hơn gấp đôi và tiết kiệm năng lượng hơn, theo tuyên bố của Apple.

Ngày ra mắt và giá bán

Theo Digital Chat Station, iPhone 17e có thể ra mắt sớm nhất trong tháng 2. Năm ngoái, Apple trình làng iPhone 16e vào tháng 2.

Cần lưu ý rằng lịch trình ra mắt iPhone nhiều khả năng thay đổi từ năm nay. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, các mẫu iPhone Pro vẫn ra mắt vào nửa cuối năm, trong khi mẫu tiêu chuẩn có thể trình làng trong đầu năm sau.

Thiết kế của iPhone 16e. Ảnh: Macworld.

Nếu tin đồn chính xác, việc Apple giới thiệu iPhone giá rẻ vào đầu năm không quá bất ngờ. Giới phân tích cho rằng chiến lược này có thể giúp Táo khuyết duy trì doanh số ổn định trong cả năm, thay vì dồn vào mùa ra mắt cuối năm.

Chưa có nhiều thông tin về giá bán của iPhone 17e. Để so sánh, iPhone 16e có giá khởi điểm 600 USD cho phiên bản 128 GB. Cần lưu ý rằng iPhone 17 hiện có dung lượng thấp nhất 256 GB. Apple vẫn bán iPhone 16e và iPhone 16 128 GB, trong đó iPhone 16 có giá từ 700 USD .