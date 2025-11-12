Sony gây bất ngờ

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau khi Demon Slayer gây tiếng vang toàn cầu, Sony tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành giải trí với kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Sony tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực giải trí và sản xuất đồ điện tử. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Sony vừa nâng dự báo lợi nhuận cho năm tài chính hiện tại sau khi kết quả quý II/2025 vượt kỳ vọng, được thúc đẩy bởi doanh thu từ bộ phim hoạt hình Demon Slayer và tín hiệu giảm bớt từ các mức thuế quan tại Mỹ.

Trong báo cáo công bố ngày 12/11, công ty sản xuất đồ điện tử và giải trí Nhật Bản cho biết gánh nặng thuế quan từ Mỹ dự kiến chỉ còn khoảng 50 tỷ yên (324,4 triệu USD), thấp hơn mức 70 tỷ yên (450 triệu USD) ước tính trước đó. Cùng với đó, Demon Slayer, bộ phim dựa trên bộ truyện tranh ăn khách cùng tên, đã trở thành một cú hích lớn cho mảng phim ảnh và âm nhạc của tập đoàn.

Giám đốc tài chính Lin Tao nhận định thành công của Demon Slayer tại Hollywood là “một dấu mốc văn hóa quan trọng” đối với ngành giải trí Nhật Bản. Bà cho biết Sony sẽ tiếp tục đầu tư vào việc chuyển thể các tác phẩm gốc thành phim hoạt hình hoặc phim người đóng, đồng thời mở rộng phân phối quốc tế thông qua các đối tác toàn cầu.

Bên cạnh lĩnh vực giải trí, mảng kinh doanh cảm biến hình ảnh cũng ghi nhận kết quả khả quan. Lợi nhuận hoạt động của bộ phận này tăng 50%, đạt 138,27 tỷ yên (850 triệu USD) nhờ nhu cầu mạnh từ các sản phẩm di động và máy ảnh kỹ thuật số.

Tuy nhiên, mảng trò chơi điện tử ghi nhận mức lợi nhuận giảm 13%, còn 120,35 tỷ yên (780 triệu USD). Nguyên nhân đến từ tổn thất tài chính liên quan tới tựa game Destiny 2 của Bungie và chi phí phát triển tăng, dù doanh thu phần mềm và dịch vụ mạng vẫn tăng trưởng. Trong quý II/2025, Sony bán được 3,9 triệu máy PlayStation 5, nhỉnh hơn so với 3,8 triệu máy cùng kỳ năm ngoái, bất chấp việc giá bán lẻ tại Mỹ tăng thêm 50 USD, lên 549,99 USD.

Lợi nhuận ròng quý II/2025 của Sony đạt 311,4 tỷ yen (2,02 tỷ USD), tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa dự báo 278,5 tỷ yên (1,8 tỷ USD) của các nhà phân tích. Doanh thu quý đạt 3.108 nghìn tỷ yên (20,13 tỷ USD), tăng 4,6%.

Nhờ kết quả tích cực, cổ phiếu Sony tăng 5,5% trong phiên giao dịch ngày 11/11, mức tăng mạnh nhất trong một tháng. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu công ty đã tăng gần 40%, nhờ kỳ vọng vào chiến lược tập trung vào trò chơi và nội dung giải trí.

Trong những năm gần đây, Sony đã chi hàng tỷ USD cho các thương vụ mua lại nhằm củng cố mảng giải trí. Hồi đầu năm, ông lớn công nghệ Nhật Bản mua thêm cổ phần của nhà xuất bản Kadokawa với giá hơn 300 triệu USD.

Tháng 7, tập đoàn thông báo kế hoạch chi khoảng 460 triệu USD để mua cổ phần của Bandai Namco Holdings, hãng sở hữu các thương hiệu trò chơi nổi tiếng như Pac-Man và Tekken nhằm mở rộng hợp tác.

Sony cũng đã tách mảng tài chính vào tháng 10 để tập trung nguồn lực cho trò chơi, âm nhạc và phim ảnh.

