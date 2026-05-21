Nhóm BLV lậu Giàng A Phò, Giàng A Lử bị khởi tố

Thêm một hệ thống website vi phạm bản quyền thể thao lớn bị triệt phá sau thời gian dài hoạt động. Nhiều BLV nổi tiếng trên mạng xã hội bị khởi tố.

Giao diện website bóng đá lậu thuộc hệ thống Cakhia TV. Ảnh: VTV.

Theo bản tin Việt Nam Hôm Nay của VTV chiều 21/5, 23 đối tượng của nhiều trang web vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành thông qua các website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV... với các bình luận viên được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Kê…

Nhóm đối tượng thu và phát lậu bình luận của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới và các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham dự. Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Lợi nhuận của nhóm đối tượng chủ yếu thông qua việc quảng cáo các trang cá độ bóng đá, đặc biệt ở giữa trận đấu lúc đông người xem. Tổ chức này hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu với hình thức trực tuyến và đa phần không quen biết nhau. Mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn. Việc thanh toán trả lương thực hiện thông qua các ví điện tử ẩn danh. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin vừa ra trường.

“Các đối tượng này lập ra một cái số trang web và lấy địa chỉ máy chủ ở nước ngoài; sau đó thu phát sóng trên các website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV và Cá Heo TV. Đường link chính của các cái trang web này thường xuyên thay đổi do cơ quan chức năng ngăn chặn”, Đại úy Lê Văn Trưởng, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên trả lời trên bản tin Việt Nam Hôm Nay.

Hồi tháng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Cục A05, Bộ Công an) cho biết phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Từ đầu tháng 2, toàn bộ hệ thống này đã bị đóng băng, nội dung mới không còn cung cấp. Không chỉ Xôi Lạc TV, hệ sinh thái 90 phút còn có nhiều chân rết, vận hành nội dung vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.

Gần đây, nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành. Từ 7/5 đến hết ngày 30/5, các lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg. Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết sẽ sớm ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể, đặc biệt là lĩnh vực đang là điểm nóng.

"Công cuộc này sẽ được bắt tay ngay lập tức, đây là giai đoạn tổng tấn công. Tất nhiên, không phải chỉ một giai đoạn 7-31/5, mà đây là triển khai thường xuyên, liên tục, lúc này là lúc chúng ta đẩy mạnh hoạt động này lên", bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết trên chương trình Thời sự tối 6/5.