Những trang game lậu lớn nhất Việt Nam đồng loạt đóng cửa

Trong ngày 7/5, loạt trang chuyên đăng tải, chia sẻ đường dẫn để tải game lậu, game việt hóa tại Việt Nam thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động.

Trước thông tin lực lượng chức năng cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng loạt trang web, ứng dụng chuyên đăng tải, phát tán nội dung "lậu" đã âm thầm đóng cửa, dừng hoạt động. Mới nhất, nhiều website chuyên cung cấp game và đường dẫn tải trò chơi không bản quyền tại Việt Nam bị vô hiệu hóa.

Loạt trang khi****.com, dao******.net, top******.net, vốn là địa chỉ được nhiều người tìm tới để tải trò chơi máy tính bị bẻ khóa (crack), việt hóa. Hành vi phát tán, cung cấp trò chơi dạng này xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi của các nhà phát hành. Các game AAA của đơn vị lớn có giá 60- 80 USD (2-3 triệu đồng) cho mỗi bản sao.

Việc nằm trong danh sách xâm phạm bản quyền trò chơi khiến nhiều nhà phát hành e dè, thường xuyên chặn hoặc không bán game tại Việt Nam.

Các webgame lậu này hoạt động nhiều năm, tích lũy lượng trò chơi vi phạm lớn. Mỗi tháng, trang thu về hàng trăm nghìn lượt truy cập, theo dữ liệu từ SimilarWeb. Chủ trang thu lợi bất chính từ tài sản trí tuệ của các studio game bằng cách treo quảng cáo cờ bạc, đồi trụy. Mặt khác, một số nền tảng còn bắt người dùng đăng ký, trả tiền để nhận được đường dẫn tải game tốc độ cao.

Mặt khác, việc sử dụng dịch vụ như trên tiềm ẩn rủi ro khiến máy tính bị tấn công bởi tin tặc khi phần mềm thường yêu cầu nhiều quyền chạy ngầm và bỏ qua phần quét virus.

Động thái của cộng đồng này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành.

Mới đây nhất, ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.

Hồi tháng 3, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Khi đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền cũng thông báo đóng cửa.