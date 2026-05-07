Từ hôm nay, bắt đầu truy quét mạnh phim lậu, bóng đá lậu

Chính phủ mở đợt cao điểm toàn quốc chống vi phạm sở hữu trí tuệ từ ngày 7/5 đến 30/5, tập trung xử lý phim lậu, hàng giả và xâm phạm bản quyền số.

Hệ thống Xôi Lạc TV đã bị triệt phá đầu hồi đầu năm.

Gần đây, nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành. Từ hôm nay 7/5 đến hết ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg. Cục bản quyền cho biết sẽ sớm ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể, đặc biệt là lĩnh vực đang là điểm nóng.

"Công cuộc này sẽ được bắt tay ngay lập tức, đây là giai đoạn tổng tấn công. Tất nhiên, không phải chỉ một giai đoạn 7-31/5, mà đây là triển khai thường xuyên, liên tục, lúc này là lúc chúng ta đẩy mạnh hoạt động này lên", Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết trên chương trình Thời sự tối 6/5.

Theo Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an), cơ quan chức năng sẽ triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện kịp thời, điều tra các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.

Ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.

Hồi tháng 3, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Khi đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền cũng thông báo đóng cửa.

Từ đầu năm, hàng loạt website vi phạm bản quyền số tại Việt Nam đã dừng hoạt động. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục đối tượng thuộc đường dây Xôi Lạc TV, chuyên phát sóng các nội dung vi phạm bản quyền tại Việt Nam trong thời gian dài.

Trước thông tin lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng loạt trang web, ứng dụng chuyên đăng tải, phát tán nội dung "lậu" đã âm thầm đóng cửa, dừng hoạt động.