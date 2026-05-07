App xem bóng đá lậu nổi tiếng đóng cửa

Cò Tivi (hoặc Cò TV) phần mềm xem truyền hình không bản quyền cho Smart TV, TV Box thông báo dừng hoạt động từ sáng 7/5 sau các nỗ lực truy quét vi phạm gần đây.

Giao diện web xem truyền hình lậu Cò TV. Ảnh: PKTC.

Sáng 7/5, khi truy cập app xem truyền hình lậu Cò TV, người dùng không thể thấy nội dung hay danh sách kênh như trước đó. Người phát triển phần mềm để lại thông báo văn bản, cho biết ứng dụng sẽ ngừng cung cấp từ thời điểm này.

“Hành trình nào cũng có điểm dừng. Cò TV sẽ chính thức dừng lại từ hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng đóng góp và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua”, người đứng sau ứng dụng cho biết.

App này vốn là một ứng dụng xem truyền hình, phim ảnh và bóng đá trực tuyến vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Nó được thiết kế riêng cho hệ điều hành Android, tối ưu hóa cho Smart TV và Android TV Box. Vì vi phạm pháp luật, app không có mặt trên chợ ứng dụng chính thống. Nền tảng phân phối chính là các nền tảng lách luật hoặc “truyền tay” qua các video hướng dẫn và nhóm cộng đồng.

Thông báo đóng cửa của chủ app Cò TV. Ảnh: QPC.

Nguồn phân phối chính của dịch vụ này nhờ vào các cửa hàng bán lẻ và shop trên chợ mạng. Người bán các TV Box Trung Quốc cài đặt sẵn ứng dụng, quảng cáo thiết bị có thể xem đủ hàng trăm kênh truyền hình và các trận đấu bóng đá châu Âu. Ứng dụng được quảng cáo là "miễn phí, làm vì cộng đồng", nhưng người đứng sau vẫn để mã QR, số ngân hàng để khán giả "ủng hộ".

Về mặt kỹ thuật, phần mềm lợi dụng hệ thống phân phối truyền hình qua Internet (IPTV). Các đường dẫn bị đánh cắp và trỏ về phát sóng trên ứng dụng lậu. Do vậy, nó thiếu ổn định, thường xuyên bị nhà mạng, phía cung cấp chương trình ngăn chặn.

Động thái của cộng đồng này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành.

Mới đây nhất, ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.

Hồi tháng 3, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Khi đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền cũng thông báo đóng cửa.