Tính năng mới trên iPhone

AI trên iOS 27 dự kiến được nâng cấp với tính năng tạo hình nền và kiểm tra ngữ pháp văn bản.

Tính năng Writing Tools hiện có trên iPhone. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple có kế hoạch bổ sung loạt tính năng AI trên iOS 27, gồm công cụ kiểm tra ngữ pháp, chạy phím tắt và tạo hình nền. Động thái này nhằm thu hẹp khoảng cách so với phần mềm của đối thủ.

Apple dự kiến ra mắt iOS 27 và iPadOS 27 tại hội nghị WWDC vào tháng 6, trước khi phát hành rộng rãi trong tháng 9. Nhà phân tích Mark Gurman cho biết công ty đang cố gắng bắt kịp Samsung và Google, những cái tên đang thành công trong việc mang tính năng AI lên thiết bị di động.

Ngày 13/5, Google công bố Android 17 và Gemini Intelligence. Nền tảng bổ sung các tính năng như tạo widget trên màn hình chính bằng AI, chế độ Rambler giúp loại bỏ từ thừa khi nhập liệu bằng giọng nói, cùng hệ thống tác nhân (agent) xử lý xuyên suốt ứng dụng.

Dựa trên tin đồn, những tính năng AI sắp có mặt trên iOS 27 gồm chế độ Siri mới, hỗ trợ phân tích hình ảnh thông qua camera, bên cạnh nhiều công cụ sửa ảnh. Trợ lý Siri cũng được làm mới với giao diện chatbot, khả năng tương tác sâu với mọi ứng dụng.

Là một phần trong bản nâng cấp AI, Apple đang lên kế hoạch tích hợp công cụ kiểm tra ngữ pháp trên iOS 27, hoạt động tương tự phần mềm Grammarly.

Theo mô tả, tính năng được kích hoạt thông qua menu trượt từ dưới màn hình. Văn bản gốc được hiển thị cùng gợi ý chỉnh sửa nếu có. Người dùng có thể chấp nhận sửa từng phần, sửa toàn bộ hoặc không chỉnh sửa, tạm dừng kiểm tra và chuyển giữa các phần văn bản có vấn đề.

Tính năng được phát triển dựa trên bộ công cụ viết (Writing Tools), phát hành lần đầu cùng Apple Intelligence năm 2024, bao gồm khả năng hiệu đính và tóm tắt văn bản.

Theo Gurman, Apple cũng muốn người dùng tương tác nhiều hơn với AI khi thử nghiệm tính năng "Write With Siri" (Viết cùng Siri) trên bàn phím, cũng như tùy chọn "Help Me Write" (Giúp tôi viết) khi người dùng kích hoạt Siri trong lúc làm việc với văn bản.

Apple cũng phát triển bản nâng cấp cho ứng dụng Phím tắt (Shortcuts), hỗ trợ tạo phím tắt dựa trên ngôn ngữ tự nhiên. Hiện nay, người dùng phải tạo phím tắt thủ công, hoặc tải phím tắt từ thư viện của Apple.

"Trong ứng dụng mới, người dùng sẽ được hỏi 'Bạn muốn phím tắt làm gì?', bên cạnh ô nhập văn bản để mô tả yêu cầu. Hệ thống sau đó sẽ tạo và cài phím tắt tự động", cây viết từ Bloomberg mô tả.

Apple cũng chuẩn bị tính năng tạo hình nền bằng AI. Thông qua ứng dụng Image Playground, người dùng có thể yêu cầu AI tạo hình nền cho màn hình chính hoặc màn hình khóa. Để so sánh, Google và Samsung từ lâu đã cung cấp tính năng tương tự.