Hàng loạt mẫu iPhone sắp lỗi thời

Một số dòng iPhone dự kiến không được cập nhật iOS 27, phiên bản phần mềm sắp ra mắt vào tháng 6.

iPhone 11 Pro Max. Ảnh: Trusted Reviews.

Trên Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital chia sẻ về những thiết bị dự kiến hỗ trợ iOS 27. Dựa vào danh sách, 4 sản phẩm đang chạy iOS 26 nhưng không xuất hiện gồm iPhone SE thế hệ 2, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Nếu tin đồn chính xác, điều đó đồng nghĩa iOS 27 chỉ hỗ trợ iPhone 12 trở lên, cũng như iPhone SE thế hệ 3 (ra mắt năm 2022).

Theo 9to5Mac, Apple đôi khi ngừng hỗ trợ một số dòng iPhone cũ sau khi giới thiệu iOS mới. Tuy nhiên, vài phiên bản lại tương thích toàn bộ thiết bị có thể chạy bản trước đó.

Nếu tin đồn chính xác, đây là năm thứ 2 liên tiếp Apple ngừng hỗ trợ iPhone đời cũ khi giới thiệu iOS mới. Năm ngoái, dòng iPhone XS không nằm trong danh sách cập nhật iOS 26.

Theo truyền thống, những thiết bị không hỗ trợ iOS mới nhất vẫn được cập nhật phần mềm, nhưng chỉ để vá lỗi bảo mật và gia hạn chứng chỉ, không còn bổ sung tính năng mới.

Dựa trên tin đồn, đa phần tính năng mới trên iOS 27 xoay quanh bộ công cụ Apple Intelligence, vốn yêu cầu iPhone 15 Pro trở lên. Do đó, kể cả khi hỗ trợ iOS 27, nhiều model đời cũ cũng không có toàn bộ tính năng mới nhất.

Nâng cấp nổi bật trên iOS 27 có thể đến từ Siri phiên bản mới. Theo Bloomberg, Siri mới dự kiến hoạt động giống chatbot hơn, được tách thành ứng dụng độc lập, có thể truy cập và tóm tắt thông tin từ website.

Giao diện của Siri được đưa vào Dynamic Island. Khi kích hoạt, hiệu ứng trợ lý sẽ xuất hiện phía trên màn hình. Người dùng cũng có thể mở thanh tìm kiếm mới bằng cách vuốt xuống từ chính giữa cạnh trên màn hình. Kết quả của Siri sẽ hiển thị dưới dạng các thẻ, có thể vuốt để truy cập chế độ chatbot.

Trợ lý mới cũng có thể xuất hiện trong ứng dụng camera, cho phép nhận diện vật thể, dịch văn bản thông qua Visual Intelligence.

Người dùng iPhone sẽ có thể lựa chọn mô hình AI bên thứ 3 cho nhiều tác vụ khác nhau. Theo các nguồn tin, những mô hình AI được tích hợp trên iOS 27 đến từ Anthropic và Google, bên cạnh ChatGPT như hiện nay.

Tương tự khả năng hiện có của ChatGPT trong iOS 26, người dùng có thể lựa chọn mô hình bên thứ ba cho những tác vụ như trả lời câu hỏi, chỉnh sửa, tạo văn bản và hình ảnh.

Đối với Siri, người dùng có thể chọn giọng nói riêng cho từng mô hình. Điều này giúp dễ dàng phân biệt mô hình AI đang xử lý truy vấn.

Apple dự kiến ra mắt iOS 27 tại hội nghị WWDC 2026 diễn ra ngày 8/6. Những thay đổi khác bao gồm tinh chỉnh giao diện Dynamic Island, cải tiến ứng dụng camera và thời tiết.