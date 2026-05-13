Công nghệ Mobile

Chân dung iPhone 18 Pro

  • Thứ tư, 13/5/2026 14:49 (GMT+7)
Dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng chỉ nâng cấp nhẹ, trong khi model gây chú ý nhất sẽ thuộc về iPhone màn hình gập.

Kênh YouTube của chuyên gia rò rỉ (leaker) Jon Prosser vừa chia sẻ một số thông tin và hình ảnh đáng chú ý về iPhone 18 Pro. Đây là dòng smartphone cao cấp, dự kiến được Apple ra mắt vào tháng 9 năm nay.
Dựa trên hình ảnh, thiết kế của iPhone 18 Pro tương tự bản tiền nhiệm với một số điều chỉnh. Lỗ khuyết Dynamic Island sẽ có kích thước nhỏ hơn, song công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xuất hiện trong năm nay. Apple chỉ đơn giản tối ưu không gian hiển thị để tăng diện tích trải nghiệm cho người dùng.
Về màu sắc, Prosser cho biết iPhone 18 Pro mang đến các tùy chọn gồm xanh nhạt, đỏ cherry, xám đậm và bạc. Trong đó, cherry được cho là phiên bản chủ đạo, có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người.
iPhone 18 Pro dự kiến trang bị 3 camera sau với độ phân giải 48 MP. Theo Prosser, nâng cấp lớn nhất trên sản phẩm đến từ khả năng thay đổi khẩu độ camera chính, cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng thu vào cảm biến dựa trên môi trường xung quanh.
Về cơ bản, khả năng điều chỉnh khẩu độ giúp tăng sắc nét, độ sâu trường ảnh và chất lượng khi chụp thiếu sáng. Theo Prosser, ảnh chụp chân dung trên iPhone 18 Pro cũng được cải thiện nhờ công nghệ mới.
Apple dự kiến tinh chỉnh nút chụp ảnh Camera Control. Dựa trên tin đồn, hãng có thể loại bỏ chức năng cảm ứng điện dung, chỉ giữ lại cảm ứng lực. Thay đổi này giúp cắt giảm chi phí và đơn giản hóa thao tác điều khiển.
iPhone 18 Pro dự kiến trang bị chip xử lý A20 Pro. Theo Prosser, dòng chip mới cho hiệu năng nhanh hơn 50%, tiết kiệm năng lượng 30% so với bản tiền nhiệm. Điều này giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ AI phức tạp và game nặng.
Dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max có khả năng tăng từ 5.100 mAh lên 5.200 mAh. Kết hợp với chip A20 Pro, thời gian sử dụng thực tế có thể kéo dài đôi chút. Tuy mức tăng dung lượng không quá lớn, người dùng vẫn sẽ cảm nhận khác biệt trong trải nghiệm.
Theo Digital Trends, iPhone 18 Pro có thể trang bị modem mạng C2 do Apple tự phát triển. Thiết bị dự kiến tích hợp kết nối vệ tinh qua mạng 5G, cho phép gửi tin nhắn thông thường qua sóng vệ tinh thay vì chỉ tin nhắn khẩn cấp như trước.
Trong video, Prosser thừa nhận hào hứng hơn với thiết bị màn hình gập, tạm gọi iPhone Ultra (ảnh). Leaker cho biết iPhone gập mới thực sự gây chú ý cuối năm nay, trong khi iPhone 18 Pro chỉ đơn giản là bản nâng cấp quen thuộc.

