Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

iPhone 18 sẽ khiến đối thủ của Apple rối loạn

  • Thứ tư, 13/5/2026 07:27 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Việc Apple ra mắt iPhone 18 đầu năm sau có thể gây sức ép lớn đến đối thủ, vốn dựa vào triển lãm MWC để thu hút người dùng.

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: Amateur Photographer.

Thời điểm là một trong những yếu tố được nhà sản xuất cân nhắc khi ra mắt smartphone. Trong nhiều năm, sự kiện iPhone thường diễn ra vào tháng 9. Không ít đối thủ giới thiệu sản phẩm xoay quanh mốc này, ví dụ như tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 10.

Tuy nhiên, quy luật trên có thể thay đổi. Dựa trên tin đồn, sự kiện tháng 9 năm nay của Apple chỉ để ra mắt những model cao cấp, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Trong khi đó, những model hướng đến người dùng phổ thông như iPhone 18 hay iPhone Air thế hệ 2 dự kiến trình làng đầu năm 2027.

Theo Forbes, sự thay đổi trong lịch trình ra mắt iPhone sẽ tác động lớn đến thị trường. Quan trọng hơn, chiến lược trên có thể mang đến lợi thế nhất định cho Táo khuyết.

Dựa trên số liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I. Các yếu tố như tăng dung lượng trên model rẻ nhất, cải thiện độ phân giải camera và màn hình 120 Hz giúp model này tiệm cận các mẫu Pro.

Tại Trung Quốc, doanh số iPhone 17 tăng trưởng 2 chữ số so với iPhone 16. Với việc Apple kéo dài vòng đời thiết bị thêm 6 tháng, Forbes dự đoán thành công của sản phẩm sẽ tác động tích cực lên doanh số công ty năm nay.

Đối với iPhone 18 Pro, thiết bị sẽ thu hút nhiều chú ý trong nửa cuối năm 2026. Đến đầu 2027, vị trí trên có thể thuộc về iPhone 18. Trang tin Forbes nhận định điều này khiến các đối thủ chạy Android có ít không gian tiếp cận khách hàng và giới truyền thông hơn.

Việc ra mắt iPhone vào đầu năm cũng có thể ảnh hưởng đến triển lãm di động MWC. Được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Barcelona (Tây Ban Nha), đây là triển lãm lớn nhất thế giới về di động. Dựa trên tin đồn, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 trùng khung thời gian với MWC.

Theo Forbes, dư luận có thể giảm sự chú ý đến các nhà sản xuất tham gia MWC. Trước đây, những smartphone Android xuất hiện đầu năm thường được so sánh với thiết bị cùng hệ điều hành. Từ đầu năm sau, đối thủ trực tiếp còn có một mẫu iPhone hoàn toàn mới, thay vì model 6 tháng tuổi và bị xem như "gần lỗi thời".

tin don iPhone 18, iPhone 18 ra mat, iPhone 18 cau hinh, doanh so iPhone 17 anh 1

Các mẫu iPhone được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Các cải tiến về phần mềm, dịch vụ đám mây, giao diện hay công nghệ pin sẽ được đặt lên bàn cân trực tiếp. Cách tiếp cận mới của Apple có thể khiến người dùng khó khăn hơn trong việc lựa chọn smartphone phù hợp.

Nhìn chung, cuộc cạnh tranh sẽ xoay quanh nhóm khách hàng chưa quyết định hoặc sẵn sàng chuyển nền tảng. Các hãng Android vốn hưởng lợi từ sức hút sau MWC sẽ đối diện sức ép lớn từ Apple, người dùng và giới truyền thông.

Trên thực tế, các hãng Android đã gặp vấn đề tương tự khi iPhone 17e ra mắt vào tháng 3 năm nay. Dự kiến iPhone 18e cũng sẽ trình làng, đồng nghĩa toàn bộ phân khúc tầm trung sẽ chứng kiến 3 thiết bị Apple mới trong đầu năm sau, gồm iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air thế hệ 2.

Hướng đi mới của Apple thực chất không gây bất ngờ. Các hãng Android đã chọn chu kỳ giới thiệu sản phẩm 6 tháng/lần từ lâu. Với Táo khuyết, đây có thể xem là bước đi lớn đầu tiên dưới thời CEO mới John Ternus. Ông sẽ dẫn dắt toàn bộ kế hoạch mới, dù thực tế chiến lược đã được ban lãnh đạo công ty thông qua từ trước.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.

Công nghệ mới trên iPhone 18 Pro

Apple dự kiến nâng cấp công nghệ màn hình trên iPhone 18 Pro, tiếp tục hợp tác với Samsung và LG Display.

19:50 7/5/2026

Hình ảnh mới của iPhone gập

Ảnh mô hình cho thấy iPhone gập có tỷ lệ màn hình tương tự iPad mini khi mở ra, trong khi iPhone 18 Pro sẽ dày hơn bản tiền nhiệm.

08:12 28/4/2026

Tin buồn về iPhone 18

Apple có thể giảm thông số iPhone 18 để tiết kiệm chi phí, duy trì giá bán tương đương bản tiền nhiệm.

18:31 27/4/2026

Phúc Thịnh

tin đồn iPhone 18 iPhone 18 ra mắt iPhone 18 cấu hình doanh số iPhone 17 Apple Thế giới Di động iPhone Apple iPhone 18 iPhone 17 iPhone Air iOS 26 iPhone 18 Pro tin đồn ra mắt smartphone thời gian

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

Tin vui cho nguoi dung MacBook hinh anh

Tin vui cho người dùng MacBook

3 giờ trước 09:33 13/5/2026

0

Giao diện Liquid Glass của macOS 27 dự kiến được tinh chỉnh, khắc phục một số điểm chưa hoàn thiện trên phiên bản hiện tại.

Cu lua ghe cong thai hoc gia re hinh anh

Cú lừa ghế công thái học giá rẻ

4 giờ trước 08:24 13/5/2026

0

Các chuyên gia chỉnh hình cảnh báo đệm tựa lưng chỉ giảm cảm giác mỏi, không bảo vệ cột sống triệt để và việc ngồi lâu vẫn gây hại trong dài hạn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý