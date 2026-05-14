Chiếc điện thoại được CEO Xiaomi dùng để selfie với Elon Musk

CEO Xiaomi Lôi Quân tiếp cận chủ hãng xe Tesla để chụp ảnh chung bằng điện thoại Xiaomi 17 Pro. Khoảnh khắc đời thường của lãnh đạo hai tập đoàn gây sốt trên mạng xã hội.

Bức ảnh selfie gây bão của 2 "trùm" công nghệ. Ảnh: Weibo.

Ngày 14/5 tại Bắc Kinh, không khí ngoại giao Mỹ - Trung trở nên sôi động với sự xuất hiện của đoàn đại biểu doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Donald Trump.

Một khoảnh khắc bất ngờ tại đại tiệc chiêu đãi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, leo cao trên "top trending" mạng xã hội Weibo, X. Đoạn video ghi lại cảnh CEO Xiaomi Lôi Quân chủ động tiếp cận Elon Musk giữa đám đông chú ý.

Chủ hãng xe điện mới nổi lay vai CEO Tesla. Cả hai bắt tay chào nhau thân mật. Trước khi rời đi, Lôi Quân đề nghị chụp một tấm hình selfie cùng Elon Musk bằng mẫu Xiaomi 17 Pro. Biểu cảm thở phào của lãnh đạo SpaceX cũng khiến người dùng mạng thích thú.

Theo ghi nhận từ Tencent News, Elon Musk trở thành tâm điểm tại bữa tối khi rất đông khách mời vây quanh để chụp hình lưu niệm.

CEO Apple Tim Cook cũng tranh thủ chụp ảnh cùng tỷ phú Musk. Ảnh: Weibo.

Không riêng CEO Xiaomi, ngay cả Tim Cook cũng góp vui trong những khung hình kỷ niệm, trong khi Elon Musk liên tục tạo những biểu cảm hài hước trước ống kính.

Thực tế, mối quan hệ giữa hai ông trùm công nghệ đã bắt đầu từ lâu. Lei Jun từng 2 lần đến Mỹ thăm Elon Musk vào năm 2013 và cũng là một trong những người đầu tiên sở hữu xe Tesla tại thị trường Trung Quốc.

Hồi 2024, CEO Xiaomi còn gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mình ngủ ngay trên sàn nhà máy sản xuất, một hành động được cho là tái hiện lại hình ảnh nổi tiếng của Elon Musk tại nhà máy Tesla trước đây.

Ông Lei Jun từng đến thăm Elon Musk vào năm 2013.

Chuyến thăm của ông Musk diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi ông tháp tùng Tổng thống Trump cùng các CEO hàng đầu như Tim Cook (Apple) và Kelly Ortberg (Boeing).

Phái đoàn Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung với các đối tác Trung Quốc nhằm ổn định chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư song phương. Các cuộc thảo luận tập trung vào mảng hàng không, năng lượng và đặc biệt là lĩnh vực khoáng sản đất hiếm.

Sự kiện này cũng đánh dấu những bước tiến mới trong việc tháo gỡ các rào cản công nghệ.

“Mỹ và Trung Quốc đang hướng tới việc ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp này”, một quan chức Nhà Trắng cho biết khi tháp tùng phái đoàn.