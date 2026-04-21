CEO Xiaomi lại gây sốc

CEO Xiaomi Lei Jun đích thân thực hiện thử thách lái xe điện liên tục 15 tiếng đồng hồ trên cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải với chỉ một lần sạc duy nhất.

CEO Xiaomi Lei Jun tự tham gia hành trình cùng chiếc Xiaomi SU7 Pro để chứng minh khả năng đi hơn 1.000 km chỉ với một lần sạc. Ảnh: Bloomberg.

Nhằm đập tan những tin đồn ác ý từ truyền thông, CEO Xiaomi Lei Jun cùng đội ngũ quản lý cấp cao đã bắt đầu một hành trình chưa từng có. Cụ thể, ông cùng 3 lãnh đạo cấp cao của Xiaomi cùng ngồi lên chiếc Xiaomi SU7 Pro thế hệ mới, đi thẳng từ Bắc Kinh đến Thượng Hải với quãng đường hơn 1.300 km mà chỉ cần duy nhất một lần sạc.

Thay vì giải thích, vị CEO 57 tuổi chọn cách livestream toàn bộ 15 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Dưới ống kính máy quay, mọi thông số từ mức tiêu hao năng lượng, tình trạng pin đến hiệu năng của hệ thống hỗ trợ lái tự động HAD đều được phát sóng mà không qua bất kỳ thao tác chỉnh sửa nào.

Lei Jun thẳng thắn thừa nhận đã chịu áp lực rất lớn trước buổi livestream, đến mức không thể ngủ được trong vài ngày.

"Chúng tôi sẽ nói chuyện liên tục trong 15 tiếng đồng hồ, và gánh nặng tâm lý lớn nhất là không được nói sai điều gì. Nếu tôi nói sai, một số đối tượng có thể sẽ lợi dụng điều đó và tấn công không ngừng", CEO Xiaomi nói.

Cuối cùng, đội ngũ Xiaomi đón niềm vui từ kết quả thử nghiệm thời lượng pin thực tế. Sau 15 tiếng kể từ khi bắt đầu, Lei Jun cùng chiếc Xiaomi SU7 Pro đến đích, đi được tổng quãng đường 1.313 km với mức tiêu thụ năng lượng trung bình 14,6 kWh/100 km, chiếc xe còn lại 3% pin.

Xiaomi SU7 lần đầu được ra mắt hồi tháng 3 và mẫu xe lập tức gây sốt tại thị trường Trung Quốc khi hãng xác nhận bán thành công tổng cộng 15.000 xe chỉ trong 34 phút.

Trong lần nâng cấp này, Xiaomi SU7 vẫn có 3 phiên bản, gồm Standard, Pro và Max, giá bán dao động 219.900-303.900 NDT, tương đương 31.870- 43.950 USD .

Khách hàng đặt cọc 5.000 NDT (khoảng 725 USD ) và có thể chỉnh sửa đặt cọc cho đến ngày 22/3. Xiaomi SU7 2026 sở hữu phần lưới tản nhiệt được thiết kế lại, tích hợp radar sóng mm và hệ thống rửa áp lực cao tại camera trước và sau.

Tất cả phiên bản Xiaomi SU7 đều được trang bị động cơ V6s Plus, được công bố mức hiệu suất truyền tải năng lượng 94%. Phiên bản Max có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,08 giây, tốc độ tối đa 265 km/h. Phạm vi hoạt động tối đa theo CLTC là 720 km ở bản Standard, 902 km trên bản Pro và 835 km ở bản Max.