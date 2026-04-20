Điều Apple không nói

Thư mời tham gia hội nghị WWDC 2026 ẩn chứa thông điệp về tính năng quan trọng sắp xuất hiện trên iOS 27.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết thư mời tham gia hội nghị WWDC 2026 của Apple thực chất đã hé lộ một phần giao diện mới cho Siri. Dựa trên tin đồn, Siri trên iOS 27 được cải tiến với loạt tính năng và cách tương tác mới.

"Đoạn teaser của WWDC 2026 hé lộ tâm điểm tại sự kiện: Siri phiên bản mới trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, dành cho kỷ nguyên AI. Trợ lý mới gồm những tính năng được công bố trước đó, cùng một số cải tiến bổ sung", Gurman chia sẻ.

Ẩn ý trong thư mời của Apple

Theo cây viết từ Bloomberg, bản nâng cấp cho Siri sẽ bao gồm giao diện hoạt động giống chatbot, cải tiến thiết kế và ứng dụng Siri độc lập.

Siri mới sẽ có khả năng xử lý nhiều câu lệnh phức tạp từ một truy vấn, hỗ trợ các nền tảng tác nhân (agent) bên thứ ba. Nền tảng cũng có thể truy xuất dữ liệu cá nhân và đọc nội dung trên màn hình để thực hiện các truy vấn một cách chính xác.

Diện mạo mới của Siri được nhấn mạnh trong thư mời. Một trong những giao diện được thử nghiệm sẽ tận dụng Dynamic Island. Khi kích hoạt Siri, lỗ khuyết sẽ mở rộng cùng hiệu ứng phát sáng tương tự số "26" trong thư mời tham dự sự kiện.

Dải sáng này sử dụng màu sắc đặc trưng của Siri. Ngoài các tài liệu quảng bá cho WWDC 2026, hiệu ứng mới cũng xuất hiện khá rõ trong video đăng bởi Giám đốc Marketing Greg Joswiak trên mạng xã hội X.

"Các hiệu ứng mới dễ nhận thấy nhất trong chế độ tối của iOS 27, đó là lý do thư mời WWDC năm nay có nền tối. Tất nhiên, giao diện vẫn có thể thay đổi cho đến tháng 6, dù không đáng kể bởi hãng đã âm thầm quảng bá hình ảnh này", Gurman nhấn mạnh.

Siri và AI được xem là tâm điểm tại WWDC 2026. Tuy nhiên, Apple vẫn tập trung tối ưu hiệu năng của iOS và macOS 27. Theo Gurman, chúng bao gồm sửa lỗi hệ thống, tăng tốc độ và cải thiện thời lượng pin, bên cạnh những tính năng nhắm vào tệp khách hàng doanh nghiệp, giáo dục và các thị trường đang phát triển.

Manh mối khiến người dùng đau đầu

Tất nhiên, đây không phải lần đầu Apple hé lộ trước tính năng và phần cứng mới trong thư mời sự kiện. Một số trường hợp sản phẩm được hiển thị rất rõ.

Ví dụ, thư mời tham gia sự kiện vào tháng 3/2012 bao gồm chiếc iPad phiên bản mới, dùng màn hình Retina độ phân giải cao. Thư mời sự kiện cuối năm 2010 có hình ảnh con sư tử, ám chỉ hệ điều hành Mac OS X Lion, màu nền bạc giống trackpad của MacBook.

"Thời gian gần đây, Apple không còn để lộ quá nhiều chi tiết rõ nét. Tuy nhiên, thư mời của hãng gần như luôn tiết lộ một sản phẩm hay tính năng quan trọng, dù chưa thực sự rõ ràng cho đến khi sự kiện thực sự diễn ra", Gurman cho biết.

Thư mời sự kiện tháng 10/2020 có thông điệp "Hi, Speed", ám chỉ công nghệ mạng 5G trên iPhone. Đến tháng 10/2021, thư mời sự kiện mang tên "Unleashed", báo hiệu dòng chip M1 của công ty sẽ thực sự "giải phóng" sức mạnh.

Sự kiện tháng 9/2022 có tên "Far Out", chính là tính năng kết nối qua vệ tinh để gọi điện khẩn cấp trên iPhone 14. Trong khi đó, thông điệp "It's Glowtime" cho sự kiện tháng 9/2024 gợi ý bộ công cụ Apple Intelligence và hiệu ứng mới của Siri.

Tại hội nghị lập trình viên WWDC, thư mời của Apple cũng ẩn chứa nhiều thú vị, dù chỉ có thể hiểu rõ khi sản phẩm thực sự ra mắt.

Ví dụ, thư mời WWDC 2024 có một dải sáng xung quanh các chữ cái. Thời điểm đó, đây là hiệu ứng hình ảnh hoàn toàn mới, sau này xuất hiện trên iOS 18 khi kích hoạt Siri. Nền tảng Apple Intelligence cũng trở thành tâm điểm của sự kiện.

Logo WWDC 2025 lại ám chỉ đến hiệu ứng Liquid Glass trong hệ điều hành iOS 26. Giao diện này trở thành tâm điểm của hội nghị năm ngoái.