Cột mốc mới của Apple

  • Thứ bảy, 18/4/2026 10:28 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.

MacBook Neo sử dụng quy trình tạo hình nhôm mới, giảm tỷ lệ sử dụng vật liệu thô. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa công bố báo cáo thường niên về môi trường. Hãng ghi nhận cột mốc quan trọng với 30% vật liệu tái chế được sử dụng trên toàn bộ sản phẩm xuất xưởng năm 2025. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào 2030.

Các linh kiện trong sản phẩm cũng ghi nhận số liệu tích cực. Pin do Apple thiết kế hiện sử dụng 100% cobalt tái chế, nam châm chứa 100% nguyên tố đất hiếm tái chế. Bảng mạch in do công ty thiết kế có 100% vàng mạ và chất hàn thiếc tái chế.

Sản phẩm nổi bật trong chiến dịch là MacBook Neo khi sử dụng 60% vật liệu tái chế, cao nhất trong tất cả thiết bị Apple đến nay. Quy trình tạo hình nhôm mới chỉ sử dụng một nửa nguyên liệu thô so với gia công truyền thống.

Apple và đối tác còn phát triển quy trình anod hóa mới. Hệ thống đạt tỷ lệ tái sử dụng nước 70%, đưa khâu tiêu thụ nước truyền thống trở thành vòng tuần hoàn gần như khép kín. Hãng có kế hoạch mở rộng quy trình này sang các dây chuyền khác trong tương lai.

Apple cũng chuyển đổi hoàn toàn sang bao bì làm từ sợi, hoàn thành cam kết loại bỏ nhựa trên toàn bộ bao bì xuất xưởng năm 2025.

Để nâng cao khả năng tái chế, Apple triển khai hệ thống Cora tại trung tâm phục hồi tiên tiến (Advanced Recovery Center) ở California (Mỹ).

Quá trình xử lý của Cora bắt đầu bằng hệ thống nghiền sử dụng rotor. Công nghệ này giúp tách vật liệu hiệu quả hơn so với các máy nghiền thông thường, từ đó giảm thiểu thất thoát trong khâu phân loại.

Hệ thống sử dụng các máy phân loại bằng cảm biến tiên tiến, kết hợp cùng nam châm hiệu suất cao để đảm bảo độ chính xác. Ví dụ, máy phân loại bằng huỳnh quang tia X nhận diện và thu hồi vật liệu dựa trên thành phần nguyên tử. Nhờ thiết bị này, các thành phần như titan, nguyên tố đất hiếm và vonfram được giữ lại.

Bên cạnh đó, hệ thống còn trang bị máy phân loại nhựa siêu phổ tiên tiến. Thiết bị này có khả năng nhận diện và tách nhựa theo từng loại polymer, bao gồm những loại nhựa đen rất khó thu hồi.

Theo MacRumors, Apple cũng phát triển A.R.I.S., hệ thống máy học giúp phân loại và sắp xếp rác thải điện tử, vận hành trên Mac mini. Hệ thống đang được thử nghiệm với đối tác.

Apple cho biết bao bì sản phẩm của hãng hoàn toàn không còn chất liệu nhựa. Ảnh: Medium.

Táo khuyết cũng tối ưu việc sử dụng năng lượng. Các nhà cung cấp trực tiếp của Apple đã mua hơn 20 GW năng lượng tái tạo trong năm 2025, tạo ra hơn 38 triệu MWh điện, đủ cung cấp cho hơn 3,4 triệu hộ gia đình tại Mỹ trong một năm.

Bản thân Apple cũng mua thêm 1,8 GW để cung cấp điện sử dụng năng lượng tái tạo cho văn phòng, cửa hàng bán lẻ và trung tâm dữ liệu.

Apple và nhà cung cấp đã tiết kiệm 64,3 tỷ lít nước ngọt trong năm 2025. Trong khi đó, cửa hàng tại Fifth Avenue (New York) trở thành cửa hàng bán lẻ đầu tiên của công ty đạt chứng nhận không rác thải (TRUE Zero Waste Certification), vốn yêu cầu các cơ sở chuyển hướng hơn 90% rác thải khỏi bãi chôn lấp.

Cụ thể, Apple và đối tác đã chuyển hơn 600.000 tấn chất thải khỏi các bãi chôn lấp trong năm 2025. Hiện có khoảng 400 cơ sở của nhà cung cấp tham gia chương trình.

Phúc Thịnh

