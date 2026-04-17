Apple vừa giải thích điểm hấp dẫn nhất trên MacBook Neo

Trong báo cáo mới, Táo khuyết khẳng định "dốc toàn lực vào vật liệu nhôm".

Vỏ nhôm là một trong những điểm hấp dẫn của MacBook Neo khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Ảnh: Chí Hiếu.

Khi Apple ra mắt MacBook Neo, một trong những điểm được chú ý ở mẫu laptop này là thiết kế sử dụng vỏ nhôm, vật liệu thường chỉ được các hãng máy tính khác sử dụng ở các sản phẩm phân khúc cận cao cấp trở lên.

Tuy nhiên, với Apple thì nhôm lại là vật liệu quen thuộc, được hãng sử dụng trên toàn bộ sản phẩm của mình. Kể cả trên thế hệ iPhone mới nhất là iPhone 17 Pro, hãng cũng chuyển từ vật liệu vỏ titanium sang nhôm. Đây là một thay đổi gây tranh cãi, nhưng lựa chọn của Apple có thể xuất phát từ sự hiệu quả và mức đầu tư của hãng đối với vật liệu này.

Trong báo cáo về tiến độ môi trường được Apple công bố tối 16/4, Apple khẳng định hãng "đốc toàn lực vào vật liệu nhôm", và tiên phong trong các phương pháp biến đổi phế liệu hậu công nghiệp thành hợp kim nhôm hiệu năng cao.

Cụ thể, Apple cho rằng vật liệu nhôm phản ánh rõ cách tiếp cận của hãng, đó là chuyển sang vật liệu tái chế, hoặc tìm kiếm những nhà cung cấp có phát thải carbon thấp với những phần chưa thể sử dụng vật liệu tái chế.

"Chúng tôi tiếp tục sử dụng 100% nhôm tái chế trong vỏ nhiều sản phẩm, gồm Apple Watch Series 11, iPad, MacBook Air và Mac Studio", Apple cho biết trong báo cáo chi tiết.

Hãng cũng cho biết năm 2025, hơn 70% lượng nhôm được đưa vào sản phẩm giao đến tay khách hàng có nguồn gốc từ vật liệu tái chế.

Việc tối ưu thiết kế cũng giúp tiết kiệm chất liệu. Như trên chiếc MacBook Neo, Táo khuyết cho biết họ giảm được 50% lượng nhôm để làm ra vỏ máy nhờ quy trình làm vỏ mới. Về tổng thể, chiếc máy tính này có 60% tổng thành phần là vật liệu tái chế.

Việc làm máy dễ sửa chữa hơn cũng giúp quá trình tái chế dễ dàng hơn, qua đó giảm tác động đến môi trường. Apple cho biết mẫu MacBook mới "được thiết kế để sửa dễ hơn", ưu tiên sử dụng ốc thay vì keo dán, và cách lắp đặt cũng dễ tháo hơn.

Vào cuối năm 2025, Apple cũng tiết lộ vỏ Apple Watch thế hệ 11 được in 3D hoàn toàn bằng bột titan tái chế, giúp tiết kiệm hơn 400 tấn titan thô.

Ngoài đồng hồ, Apple cũng áp dụng công nghệ in 3D cho chi tiết cổng USB-C trên iPhone Air. Quy trình này cho phép hãng tạo ra thiết kế điện thoại mỏng hơn với lớp vỏ titan, nhờ bỏ được chi tiết cắt vát nơi cổng kết nối.

Việc công bố các báo cáo về tác động môi trường là thông lệ phổ biến trong giới công nghệ. Ngoài Apple, Google, Microsoft... cũng đều có báo cáo môi trường/bền vững hàng năm. Microsoft thậm chí đặt mục tiêu "carbon negative" (hút nhiều CO2 hơn thải ra) vào năm 2030 và công bố tiến độ chi tiết từng năm.