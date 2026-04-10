MacBook Neo vừa về Việt Nam đã cháy hàng

Người dùng đang cân nhắc mua chiếc MacBook Neo màu sắc mới của Apple có thể sẽ phải chờ vài tuần mới có thể sở hữu được sản phẩm. Website của hãng tại Việt Nam đang báo thời gian giao hàng ước tính từ 3-4 tuần cho tất cả cấu hình và màu sắc MacBook Neo.

Trong khi đó, nhiều chuỗi cửa hàng chỉ còn hỗ trợ trả máy cho người đặt trước, còn người mới mua hôm nay sẽ phải chờ khoảng 3-7 ngày tùy vào phiên bản. Trên Shopee, tài khoản đơn vị bán lẻ chính thức của Apple cũng chuyển trạng thái từ mua hàng sang "Hàng đặt trước", có hàng sau 14 ngày.

Điều này cho thấy sức hút của mẫu MacBook rẻ nhất từ trước tới nay là rất lớn. Hầu hết hệ thống tại Việt Nam ghi nhận sự hào hứng của người dùng khi MacBook Neo mở đặt trước trong tuần này.

Là chiếc Mac đầu tiên đánh thẳng vào phân khúc máy tính khoảng 15 triệu cho máy mới, lại ghi nhận tín hiệu tích cực từ các thị trường bán sớm như Mỹ, nên đại diện Thế giới di động nhận định hệ thống có kỳ vọng tương tự khi sản phẩm bán tại Việt Nam. Cấu hình máy có thể không "hoành tráng" và đem lại lo ngại với người dùng có nhu cầu xử lý cao, nhưng tác vụ học tập, văn phòng đã được các chuyên gia đánh giá tốt.

"Phân khúc khoảng 15 triệu cũng là phân khúc bán rất tốt về laptop nói chung của hệ thống, nên chúng tôi kì vọng Neo sẽ mang lại doanh thu lớn cho MacBook trong tương lai", ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc ngành hàng Apple, công ty cổ phần Điện máy Xanh chia sẻ.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS cho biết sau 4 giờ, hơn 100 khách đã đặt cọc và chờ nhận MacBook Neo. Ngoài ra, có khoảng 4.000 lượt đăng ký nhận thông tin về sản phẩm.

"Đây là mức độ quan tâm và đặt hàng cao nhất từ trước đến nay trong tất cả dòng MacBook tại hệ thống", ông Huy cho biết.

Đại diện một chuỗi bán lẻ khác là Hoàng Hà Mobile cũng nhận định ở giai đoạn đầu mở bán, lượng hàng về có thể chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ được bổ sung liên tục theo từng đợt nhằm đảm bảo đáp ứng dần các đơn đặt trước của khách hàng ở hệ thống này.

Ngoài iPhone, tình trạng "cháy hàng" gần đây thường ít gặp với các dòng sản phẩm khác của Apple. MacBook Neo là ngoại lệ. Tại Mỹ, thị trường quê nhà của Apple, người dùng mua tại cửa hàng của hãng cũng phải chờ khoảng 3-4 tuần ở các thành phố lớn, trong khi đặt hàng online qua trang web mất khoảng 2-3 tuần.

Trên Amazon, thời gian giao nhanh hơn đáng kể với bản màu bạc chỉ mất khoảng 3-4 ngày, màu xanh lá từ 1-2 tuần, còn đen và hồng lâu hơn, lần lượt khoảng 2-4 và 3-5 tuần.

Mức giá của MacBook Neo là nguyên nhân chính khiến khách hàng quan tâm. Với giá mở bán từ 16,5 triệu, giảm xuống còn 14 triệu nếu có tài khoản sinh viên, máy tính mới của Apple đánh thẳng vào phân khúc phổ biến nhất của laptop chạy Windows. Đó là chưa kể nguồn cung chip nhớ khan hiếm do cuộc đua AI khiến các hãng máy tính phải cân nhắc rất kỹ mới có thể giữ giá bán cũ trong giai đoạn này.

Trong khi đó, đại diện Thế giới di động nhận định Apple làm chủ được chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn hàng, nên có thể duy trì giá bán hiện tại đến cuối năm.

Chance Miller, phóng viên tại 9to5Mac, nhận xét tình trạng thiếu hụt MacBook Neo xuất phát từ việc Apple đã tính toán sai nhu cầu thị trường. Một báo cáo từ chuyên gia phân tích Tim Culpan cho biết công ty đã đánh giá sai mức độ quan tâm đến MacBook Neo đến mức có nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn chip A18 Pro.

MacBook Air M5 mới dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng này. Dù ra mắt cùng đợt với MacBook Neo, nếu mua qua website của Apple, người dùng chỉ cần đợi vài ngày với cấu hình cơ bản.

Apple dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý vào ngày 30/4, và nhiều khả năng sẽ giải thích rõ hơn về tình hình chuỗi cung ứng của hãng hiện tại.