iPhone gập thành hình

Apple được cho đã khởi động dây chuyền sản xuất thử nghiệm iPhone màn hình gập, dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Ảnh dựng iPhone Fold dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Trên mạng xã hội X, chuyên gia rò rỉ (leaker) Instant Digital cho biết đối tác Foxconn của Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm iPhone màn hình gập, tạm gọi iPhone Fold.

Trong giai đoạn này, Apple kích hoạt một phần dây chuyền lắp ráp và công cụ tại nhà máy để hoàn thiện quy trình sản xuất, xác nhận năng suất và kiểm soát chất lượng.

Theo MacRumors, quá trình sản xuất thử nghiệm thường diễn ra trước khi khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt. Thiết bị có thể bước vào giai đoạn này trong tháng 7 nếu quá trình sản xuất thử nghiệm không ghi nhận vấn đề phát sinh.

Cho đến nay, Apple vẫn đảm bảo tiến độ để ra mắt iPhone Fold vào cuối năm. Dù vẫn có khả năng sẽ ra mắt trong tháng 9, tin đồn cho biết sản phẩm sẽ lên kệ chậm hơn iPhone 18 Pro, trễ nhất tháng 12.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, iPhone Fold trang bị màn hình ngoài 5,3 inch, màn hình trong 7,7 inch. Kích thước màn hình trong của máy có thể xấp xỉ iPad mini, trong khi màn hình ngoài sẽ tương đương iPhone cỡ nhỏ.

Apple dự định sử dụng tỷ lệ 4:3 cho màn hình trong, đồng nghĩa iPhone Fold có hình dạng tương tự iPad khi mở ra, chiều dài rộng nhưng chiều cao hẹp hơn đa số smartphone màn hình gập hiện nay.

iPhone Fold dự kiến mỏng 4,5 mm khi mở ra. Để đạt con số này, Apple được cho phải đánh đổi vài tính năng. Thiết bị sẽ không có camera telephoto, loại bỏ Face ID để thay bằng Touch ID, tích hợp vào nút nguồn giống iPad.

Ban đầu, iPhone gập được đồn đoán sử dụng công nghệ màn hình "gần như không nếp gấp". Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, Apple sẽ áp dụng công nghệ giúp "giảm nếp gấp" chứ không loại bỏ hoàn toàn.

Dựa trên tin đồn, Apple sẽ tinh chỉnh iOS 27 để tối ưu cho iPhone gập, bổ sung bố cục app dạng iPad và chế độ mở 2 ứng dụng song song. Điều này giúp cải thiện khả năng hoạt động đa nhiệm, tận dụng kích thước màn hình lớn.

Trước đó, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết iPhone màn hình gập sẽ mang đến "thay đổi lớn nhất trong lịch sử iPhone", đồng thời đặt kỳ vọng cao về thiết bị này.

"Đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong lịch sử iPhone, cũng là lần cập nhật kiểu dáng lớn đầu tiên.

iPhone 4, iPhone 6 và iPhone X đóng vai trò quan trọng, nhưng đây sẽ là thiết kế hoàn toàn mới, dù về cơ bản chỉ vay mượn từ những model đã được đối thủ ra mắt nhiều năm qua", Gurman nhấn mạnh.

Apple dự kiến ra mắt iPhone màn hình gập vào tháng 9, cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Giá bán thiết bị tại Mỹ ước tính khoảng 2.000 USD trở lên.