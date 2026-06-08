Chiếc Xiaomi 18 Ultra mà không ai kịp thấy

Khủng hoảng chip nhớ khiến Xiaomi 18 Ultra bị dừng phát triển, dù mẫu máy này từng được kỳ vọng tạo nên tiêu chuẩn mới cho camera di động.

Xiaomi 18 Ultra bị dừng phát triển do chi phí linh kiện tăng cao. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi vừa xác nhận ngừng cập nhật dòng sản phẩm Ultra, đồng nghĩa Xiaomi 18 Ultra sẽ không được ra mắt. Thay vào đó, Xiaomi 18 Pro Max, dự kiến ra mắt tháng 9, sẽ là flagship cao cấp nhất của hãng trong năm nay. Điều đáng tiếc là các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy Xiaomi 18 Ultra có thể sở hữu những tính năng camera thuộc hàng tốt nhất thị trường.

Cấu hình camera dự kiến bao gồm 3 ống kính 200 MP, tất cả đều có kích thước tương đương camera chính. Đây là bước nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước, khi các ống kính phụ thường có chất lượng cảm biến thấp hơn. Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị ống kính đa quang phổ hỗ trợ tái tạo màu sắc chân thực hơn.

Tuy nhiên, tính năng đáng tiếc nhất là ống kính từ tính bên ngoài, hệ thống quang học mô-đun mà Xiaomi từng giới thiệu trong các sự kiện công nghệ và được cộng đồng người dùng chờ đợi từ lâu. Đây là lần đầu tiên tính năng này được lên kế hoạch tích hợp vào thiết bị sản xuất hàng loạt, cho phép người dùng gắn thêm ống kính rời để nâng cao chất lượng hình ảnh.

Với cấu hình như vậy, Xiaomi 18 Ultra được đánh giá là thiết bị camera tích hợp đạt chuẩn T0, tức nhóm dẫn đầu thị trường về chất lượng chụp ảnh.

Nguyên nhân trực tiếp khiến Xiaomi 18 Ultra bị khai tử có thể xuất phát từ chi phí linh kiện. Do giá bộ nhớ tăng mạnh, một cấu hình đầy đủ của Xiaomi 18 Ultra sẽ có giá trên 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.478 USD ). Mức giá này chạm ngưỡng của dòng Pro Max, khiến 2 sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với nhau trong cùng phân khúc.

Khi rủi ro thua lỗ hiện hữu và triển vọng doanh số không khả quan, Xiaomi quyết định dừng phát triển dòng sản phẩm. Đây không phải trường hợp duy nhất khi ống kính teleconverter zoom của Vivo cũng ngừng bán với lý do tương tự. Trong khi đó, các dòng sản phẩm "siêu cao cấp" của OPPO và Vivo vẫn tiếp tục được nâng cấp như thường lệ, cho thấy ranh giới quyết định luôn nằm ở bài toán kinh doanh.

Quyết định của Xiaomi là minh chứng rõ ràng nhất cho tác động của khủng hoảng chip nhớ toàn cầu lên thị trường smartphone. Không chỉ đẩy giá bán lên cao, tình trạng thiếu hụt DRAM còn trực tiếp khiến những sản phẩm đột phá bị khai tử trước khi chúng kịp ra mắt người dùng.