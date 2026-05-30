Xiaomi 17T Series có gì để cạnh tranh với flagship 30-40 triệu đồng?

Đổ bộ Thế Giới Di Động với tinh thần “Flagship killer”, Xiaomi 17T Series thách thức đối thủ flagship nhờ hệ thống ống kính Leica đỉnh cao cùng loạt nâng cấp toàn diện.

Sau nhiều năm hợp tác giữa Xiaomi và Leica, mỗi thế hệ sản phẩm ra mắt đều thiết lập quy chuẩn khắt khe hơn cho thị trường di động. Với sự xuất hiện của Xiaomi 17T Series, lĩnh vực nhiếp ảnh phân khúc cận cao cấp bước vào chương mới nhờ bước nhảy vọt công nghệ. Thiết bị được định vị là dòng flagship hình ảnh toàn diện, giúp tái định nghĩa trải nghiệm cao cấp bằng ngôn ngữ hình ảnh có chiều sâu và khác biệt.

Đặc biệt, Xiaomi 17T Series sở hữu diện mạo thời trang và giàu cảm xúc với đường nét được tinh chỉnh mềm mại, tinh tế. Dòng sản phẩm mới mang đến tùy chọn màu sắc thời thượng như Deep Violet cuốn hút, Deep Blue thanh lịch, dễ dàng chinh phục gu thẩm mỹ phong cách và hiện đại.

Chương trình Hotsale mở bán Xiaomi 17T Series tại Thế Giới Di Động mang đến loạt ưu đãi giảm giá và gói hậu mãi Premium.

Xiaomi 17T Series hiện được mở đặt trước tại Thế Giới Di Động với giá chỉ từ 20,09 triệu đồng, kèm quà tặng Premium và chương trình hot sale hấp dẫn từ 29/5 đến 7/6. Cụ thể, khách hàng sẽ được giảm 3,5 triệu đồng, đặc biệt Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh còn giảm thêm 2 triệu đồng vào giá bán, tổng giảm 5,5 triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống trợ giá thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng và hỗ trợ mua trả chậm với lãi suất 0% - trả trước 0 đồng kỳ hạn đến 12 tháng, giúp khách hàng linh hoạt tài chính mà vẫn sớm sở hữu được công nghệ mới.

Bên cạnh chính sách bảo hành chính hãng kéo dài 24 tháng (áp dụng cho người mua từ 29/5 đến 30/6), người dùng đặt trước còn được tặng kèm 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ màn hình, gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng hoặc SIM data đến 300 GB, dịch vụ sửa chữa tận nhà tại 6 thành phố lớn và hỗ trợ cho mượn máy dự phòng trong thời gian chờ đợi.

Bí quyết giúp Xiaomi 17T Series tự tin so găng với đối thủ ở phân khúc cao hơn nằm ở tinh thần “bậc thầy” Telephoto. Khác biệt camera phụ thông thường, ống kính Leica 5x Telephoto tiêu cự 115 mm trên dòng máy này mang đến tư duy nhiếp ảnh mới.

Cả hai phiên bản đều sở hữu camera telephoto 50 MP, hỗ trợ zoom quang học 5x cùng thuật toán AI Ultra Zoom thông minh đến 120x để thu trọn mọi chi tiết sắc nét từ khoảng cách cực xa. Hệ thống ống kính cao cấp Leica Summilux tích hợp giúp tăng cường khả năng thu sáng tối đa, duy trì độ trong trẻo cho bức ảnh và hạn chế hiện tượng lóa sáng hay bóng mờ trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Ống kính Leica 5x Telephoto trên Xiaomi 17T Series cho phép người dùng dễ dàng thu hẹp mọi khoảng cách.

Trải nghiệm giải trí thêm trọn vẹn khi máy sở hữu viên pin Silicon-Carbon đến 7000 mAh cho thời gian sử dụng liên tục suốt 2 ngày dài. Riêng với phiên bản Pro, công nghệ sạc nhanh có dây 100W HyperCharge giúp nạp đầy năng lượng từ 0% lên 100% chỉ trong 46 phút, người dùng không phải lo việc quên cắm sạc hay phải sạc qua đêm. Ngoài ra, thiết bị được trang bị NFC thông minh giúp tích hợp thẻ nhà, thẻ thang máy tiện lợi, đơn giản hóa cuộc sống chỉ với một chạm.

Tần số quét màn hình đến 144 Hz trên bản Pro kết hợp dung lượng pin “khủng” giúp người dùng sử dụng suốt ngày dài.

Mảnh ghép cuối cùng làm nên sự toàn năng của Xiaomi 17T Series là khả năng tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua hệ sinh thái Xiaomi HyperAI. Tính năng AI viết (AI writing) có khả năng tự động tóm tắt văn bản dài và hỗ trợ sửa lỗi chính tả. Hệ thống còn tích hợp tính năng Nhận diện giọng nói AI để ghi lại biên bản cuộc họp theo thời gian thực và tính năng Phiên dịch viên AI hỗ trợ chuyển đổi mượt mà 29 ngôn ngữ khác nhau. Với nhà sáng tạo nội dung, thiết bị còn có thể hỗ trợ tách nền, xóa vật thể thừa hoặc thêm hiệu ứng điện ảnh Cinematic Look, giúp việc sản xuất nội dung trở nên thảnh thơi hơn.

Với việc mang trọn vẹn combo phần cứng đỉnh cao của phân khúc 30 triệu đồng xuống mức giá dễ tiếp cận, Xiaomi 17T Series trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm hiện được bán ở hệ thống Thế Giới Di Động với những ưu đãi hấp dẫn.