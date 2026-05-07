Thế Giới Di Động mở bán ‘rạp phim bỏ túi’ Redmi Pad 2 9,7 inch

Sự xuất hiện của Xiaomi Redmi Pad 2 9,7 inch đang khiến phân khúc tablet 5 triệu trở nên sôi động, thu hút nhiều sự chú ý.

Sản phẩm sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, màn hình 2K sắc nét cùng tần số quét 120 Hz hiếm thấy trong phân khúc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí lẫn làm việc lý tưởng. Máy đã được mở bán tại Thế Giới Di Động với mức giá từ 4,99 triệu đồng, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sau thành công của phiên bản 11 inch vào năm ngoái, Xiaomi tiếp tục giới thiệu Redmi Pad 2 phiên bản 9.7 inch tại thị trường Việt Nam. Đây không đơn thuần là việc thu nhỏ kích thước, mà là nỗ lực tối ưu hóa trải nghiệm dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng về một thiết bị “văn phòng di động” thực thụ. Màn hình 9,7 inch được xem là “điểm chạm” đủ không gian hiển thị để đọc tài liệu, giải trí, mà vẫn đủ gọn gàng để mang theo trong balo hay túi xách.

Redmi Pad 2 9,7 inch sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối sang trọng với độ mỏng chỉ 7,4 mm.

Điểm đáng giá của tân binh này nằm ở màn hình độ phân giải 2K sắc nét, độ sáng 600 nits cho hình ảnh hiển thị sống động tựa “rạp phim bỏ túi”. Kèm theo đó là tần số quét được nâng cấp lên mức 120 Hz, giúp các thao tác vuốt chạm, cuộn trang đều trở nên mượt mà. Với những phụ huynh đang tìm kiếm thiết bị học tập cho con nhỏ, Redmi Pad 2 9.7 inch là lựa chọn an tâm khi đạt tới 3 chứng nhận từ TUV Rheinland về bảo vệ mắt, lọc ánh sáng xanh và giảm tình trạng mỏi mắt khi trẻ sử dụng trong thời gian dài.

Ẩn sau vẻ ngoài thanh mảnh là sức mạnh từ con chip Snapdragon 6s Gen 2. Dù bạn đang đa nhiệm giữa một “rừng” tab tài liệu, họp online qua Zoom hay tranh thủ giải trí vài ván game nhẹ nhàng, máy vẫn vận hành trơn tru, không hề “thở dốc”. Nỗi lo hết pin giữa chừng cũng biến mất với viên pin “khủng” 7.600 mAh. Bạn có thể tự tin rời nhà từ sáng sớm mà không cần mang theo bộ sạc, vì máy có thể trụ vững đến tối hôm sau. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng lên đến 2TB giúp giải quyết nỗi lo không gian lưu trữ tài liệu, phim ảnh chất lượng cao.

Theo công bố từ hãng, người dùng có thể thoải mái xem video trực tuyến hơn 15 giờ liên tục hoặc đọc sách trong 16 giờ.

Đáng chú ý, bên cạnh phiên bản Wi-Fi tiêu chuẩn, Xiaomi còn mang đến tùy chọn hỗ trợ kết nối 4G. Đây là tính năng thiết thực cho những người thường xuyên di chuyển, giúp duy trì kết nối Internet ổn định để xử lý công việc mọi lúc mọi nơi mà không cần phụ thuộc nguồn Wi-Fi. Mọi trải nghiệm trên máy càng trở nên thông minh và liền mạch hơn với hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 mới, hỗ trợ các tính năng hiện đại như "Khoanh tròn để tìm kiếm" (Circle to Search) hay sao chép văn bản nhanh giữa điện thoại và máy tính bảng trong cùng hệ sinh thái.

Trong tháng 5, Thế Giới Di Động triển khai chương trình mở bán Redmi Pad 2 9,7 inch series với mức giá khởi điểm chỉ từ 4,99 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Để hỗ trợ người dùng dễ dàng sở hữu công nghệ mới, hệ thống bán lẻ hàng đầu này còn mang đến loạt ưu đãi giá trị như giảm trực tiếp đến 300.000 đồng, chính sách thu cũ đổi mới trợ giá đến 1,5 triệu đồng và mua trả chậm với lãi suất 0% - trả trước 0 đồng. Đặc biệt, học sinh, sinh viên và giáo viên cũng được giảm thêm 200.000 đồng.

Khách hàng khi chọn mua Redmi Pad 2 9,7 inch tại Thế Giới Di Động còn được hưởng chính sách bảo hành đến 18 tháng, đảm bảo sự an tâm trong quá trình sử dụng.

Có thể nói, Redmi Pad 2 9,7 inch không đơn thuần là bản thu nhỏ về kích thước, mà là sản phẩm được tinh chỉnh để phục vụ nhu cầu thực tế của người dùng. Nếu đang tìm kiếm món quà lý tưởng cho con cái sau một năm học nhiều nỗ lực, hoặc đơn giản là thiết bị giải trí nhỏ gọn, bền bỉ và nhiều trang bị vượt tầm giá, bạn có thể ghé các cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc để trải nghiệm Redmi Pad 2 9,7 inch.