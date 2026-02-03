Redmi Note 15 có giá bán hấp dẫn trong năm 2026

Xiaomi Redmi Note 15 cả phiên bản 4G và 5G đều đang có giá tốt ở thời điểm đầu năm 2026, giảm khá nhiều so với thời điểm mới bán ra tại Việt Nam.

Xiaomi Redmi Note 15 đang là những mẫu smartphone được ưa chuộng trong phân khúc smartphone phổ thông cận trung cấp nhờ có cấu hình, tính năng tương đối tốt, giá bán dễ tiếp cận, dùng ổn định 2-3 năm và ít chi phí phát sinh.

Xiaomi Redmi Note 15 cả phiên bản 4G và 5G đang có giá bán rất tốt trong đầu năm 2026, giảm đến cả triệu đồng so với thời điểm mới bán ra năm 2025.

Xiaomi Redmi Note 15 4G giá hơn 4 triệu đồng, pin to và màn hình lớn

Theo ghi nhận từ hệ thống bán lẻ điện thoại Viettablet, mẫu Xiaomi Redmi Note 15 4G phiên bản chính hãng mới nguyên seal đang có với mức giá khoảng 4,1 triệu đồng cho cấu hình 6 GB RAM - 128 GB bộ nhớ trong. Các phiên bản cao hơn gồm 8 GB - 128 GB giá 5,4 triệu đồng và 8 GB - 256 GB giá 5,8 triệu đồng.

Redmi Note 15 4G và 5G đang có giá bán rất tốt.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,77 inch, tần số quét 120 Hz, camera chính 108 MP và pin 6000 mAh. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại màn hình lớn, pin bền bỉ và dùng ổn định hàng ngày trong tầm giá phổ thông.

Xiaomi Redmi Note 15 5G với trải nghiệm cao kết nối 5G

Tiếp theo là mẫu Xiaomi Redmi Note 15 phiên bản 5G, bản chính hãng mới nguyên seal đang có giá từ 5,3 triệu đồng cho phiên bản 6 GB - 128 GB. Phiên bản 8 GB - 256 GB được bán với giá khoảng 6,9 triệu đồng.

Redmi Note 15 cho trải nghiệm vượt tầm giá.

Máy sở hữu màn hình AMOLED cong 120 Hz, chip Snapdragon 6 Gen 3, camera 108 MP có OIS, pin 5520 mAh và sạc nhanh 45 W. Redmi Note 15 5G phù hợp cho người dùng trẻ, thích trải nghiệm mới và muốn sử dụng máy lâu dài trong nhiều năm tới.

Cả 2 dòng máy đều được bảo hành tại Xiaomi Việt Nam 18 tháng trên toàn quốc, mức bảo hành dài hơn so với mức bảo hành 12 tháng thông thường hiện nay.

Có thể nói, với cấu hình, tính năng có nổi bật trong cùng tầm giá, chính hãng bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng cùng với đó mức giá ưu đãi, Xiaomi Redmi Note 15 là mẫu smartphone đáng cân nhắc để mua sắm trong năm 2026.