Ảnh chụp Trái Đất bằng iPhone của phi hành đoàn Mặt Trăng

  • Thứ hai, 6/4/2026 10:39 (GMT+7)
NASA đã bắt đầu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên do phi hành đoàn Artemis II chụp được trong chuyến đi lên Mặt trăng. Đa phần các bức ảnh này đều được chụp bằng iPhone 17 Pro Max.

Sau hơn 50 năm kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng, NASA đã tiếp tục hành trình đưa con người trở lại Mặt trăng với vụ phóng Artemis II, đưa người tiếp cận quỹ đạo và vùng tối của vệ tinh này.

Mới đây, NASA lần đầu công bố những bức ảnh đầu tiên từ phi hành đoàn Artemis II bên ngoài không gian trong bộ sưu tập "Hành trình lên Mặt trăng".
Bên cạnh DSLR Nikon D5 (ra mắt năm 2016), cùng với một số máy ảnh GoPro đã có tuổi đời cả chục năm, phi hành đoàn Artemis II đã được cung cấp một bộ iPhone 17 Pro Max đặc biệt để thực hiện các tác vụ chụp ảnh tương tự.
Những hình ảnh được công bố bao gồm một số hình ảnh về khoang lái, với phi hành đoàn đang miệt mài làm việc cho sứ mệnh lên Mặt Trăng. Những hình ảnh khác ghi lại hình ảnh Trái Đất ở phía xa, được chụp qua một trong những cửa sổ quan sát.
Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm nghiên cứu là những người "chụp bằng iPhone" ở độ cao lớn nhất từ ​​trước đến nay.
Theo New York Times, để được phép sử dụng trên tàu vũ trụ, NASA đã thực hiện một loạt các bài kiểm tra đối với iPhone 17 Pro Max để đảm bảo thiết bị an toàn khi sử dụng ở môi trường ngoài Trái Đất. Giai đoạn đầu tiên trong 4 giai đoạn bao gồm các kiểm tra ban đầu đối với phần cứng. Sau đó, giai đoạn thứ hai tìm kiếm các mối nguy hiểm tiềm ẩn, chẳng hạn như các bộ phận chuyển động hoặc vật liệu dễ vỡ như thủy tinh.
Giai đoạn thứ 3 là lên kế hoạch để tránh các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn 2. Cuối cùng, giai đoạn thứ 4 là kiểm tra xem kế hoạch của giai đoạn thứ 3 có thực sự hiệu quả hay không.
Phi hành đoàn sử dụng dây dán Velcro để cố định smartphone trong môi trường không trọng lực. Trong quá trình phóng, ít nhất một chiếc iPhone đã được nhét vào túi áo của một thành viên phi hành đoàn. Về bảo mật, phi hành đoàn không thể gọi video qua FaceTime hay chơi game trước khi tiến vào quỹ đạo. NASA cho biết thêm iPhone 17 Pro Max trên tàu là phiên bản không có kết nối Internet hay Bluetooth, chủ yếu chỉ dùng để quay phim và chụp ảnh.

Anh Tuấn

Ảnh: NASA

