Căn phòng chưa từng có tại Apple

CEO Tim Cook có lần đầu chiêm ngưỡng một số nguyên mẫu thiết bị do Apple phát triển từ khi thành lập cách đây 50 năm.

Nguyên mẫu một chiếc iPod. Ảnh: WSJ.

Nhân dịp 50 năm thành lập Apple, CEO Tim Cook tham gia cuộc phỏng vấn đặc biệt với WSJ, đồng thời tham quan kho lưu trữ ít ai biết.

Đoạn video của WSJ hé lộ bộ sưu tập đa dạng gồm tài liệu kinh doanh, nhiều nguyên mẫu sản phẩm Apple từ những ngày đầu. Đáng chú ý khi Cook thừa nhận bản thân chưa từng nhìn thấy một số thiết bị.

Apple hiện không có không gian riêng để trưng bày toàn bộ hiện vật, nhiều vật phẩm trong video lần đầu được Cook nhìn thấy. Việc chuẩn bị nội dung cho lễ kỷ niệm 50 năm tạo cơ hội để ông tiếp cận chúng.

Lịch sử ban đầu và iPod

Tài liệu đầu tiên trong video là đơn xin cấp bằng sáng chế cho máy tính Apple-II. Cook cho rằng đây là bằng sáng chế đầu tiên được công ty nộp lên cơ quan chức năng. Vị CEO ước tính hãng đã nộp 140.000-150.000 bằng sáng chế trong 50 năm qua.

Tiếp theo là một số mẫu iPod. Thế hệ iPod đầu tiên ra mắt năm 2001, 3 năm sau khi Cook gia nhập công ty. Chia sẻ với phóng viên, ông thừa nhận rất thích sản phẩm ngay từ đầu. Khả năng lưu trữ 1.000 bài hát là bước tiến lớn thời điểm đó.

Cook cũng nhớ lại bài hát đầu tiên mình nghe trên iPod đến từ ban nhạc Beatles, có khả năng là bài Hey Jude.

Nguyên mẫu iPod đời đầu. Ảnh: WSJ.

Khi quan sát nguyên mẫu iPod, tác giả Ben Cohen từ WSJ phỏng vấn Cook về việc thiết kế hay tối ưu chuỗi cung ứng khó khăn hơn. Cả 2 khía cạnh này rất khó bởi quản lý chuỗi cung ứng không phải thế mạnh của Apple lúc đó.

Dù tăng trưởng chậm, iPod nhanh chóng đạt doanh số 15 triệu máy trong 3 tháng. Để cung cấp đủ hàng hóa, quá trình sản xuất phải được đảm bảo thông suốt.

“Bạn phải vận hành với sự chính xác và chất lượng cao, không thể để xảy ra bất cứ sai sót”, CEO Apple nhấn mạnh.

Ký ức về iPhone đời đầu

Cook nhấn mạnh ra mắt iPhone là khoảnh khắc ông yêu thích nhất. Đây là thiết bị được toàn bộ đội ngũ nhân viên Apple sử dụng hàng ngày.

“Chúng tôi đã sử dụng smartphone của thời đại đó, trải nghiệm thật tệ”, ông nói.

Mọi thứ thay đổi hoàn toàn với iPhone. Thiết bị mang đến giao diện điều khiển cảm ứng mới, hoạt động mượt mà.

Nguyên mẫu chiếc iPhone đầu tiên. Ảnh: WSJ.

Đoạn video cho thấy bảng mạch nguyên mẫu của iPhone với kích thước khá lớn. Các kỹ sư tạo ra nguyên mẫu để chứng minh hệ thống có thể hoạt động thực tế.

Dù vậy, Cook thừa nhận từng nghi ngờ về khả năng bán được hàng tỷ chiếc iPhone khi lần đầu nhìn thấy sản phẩm.

“Tôi nghĩ iPhone khiến mọi người ngạc nhiên, kể cả tôi”, ông chia sẻ.

Chiếc iPhone đầu tiên dễ bị trầy khi đặt trong túi quần. CEO Steve Jobs khi đó tuyên bố giải quyết vấn đề bằng cách phủ lớp kính lên trên. Quá trình thay đổi này giống dự án đưa người lên mMặt Trăng, bởi nó phải hoàn thành gấp rút trong 6 tháng.

Cook khéo léo né tránh câu hỏi về thất bại lớn nhất. Ông cho biết Apple từng có nhiều thất bại, mỗi lần đều mang đến cơ hội học hỏi. Thay vì thất vọng, các kỹ sư luôn hướng về phía trước và chuyển sang dự án tiếp theo.

Apple Watch và tầm nhìn tương lai

Video tiếp tục giới thiệu nguyên mẫu Apple Watch, hoạt động nhờ đồng bộ với iPhone. Theo Cook, thiết bị này không thể thành công một sớm một chiều, thay vào đó đến từ quá trình đổi mới liên tục bằng cách bổ sung tính năng.

Nói về tương lai, Cook cho biết sản phẩm lớn tiếp theo của Apple trong 10 năm tới sẽ nằm ở điểm giao thoa giữa phần cứng, phần mềm và dịch vụ.

“Chúng tôi thích sở hữu toàn bộ trải nghiệm người dùng”, Cook nói thêm.

Nguyên mẫu Apple Watch từng được Cook đeo trên sân khấu. Ảnh: WSJ.

Khi Cohen cố gắng hỏi về dự án kính thông minh được đồn đoán thời gian qua, Cook chỉ bật cười và từ chối tiết lộ,

Video kết thúc với việc Cohen lấy một tờ báo lần đầu nói về công ty Apple Computer. Đó là đoạn văn thứ 16, trang 40 của một số báo xuất bản năm 1978. Nội dung kể về các nhà đầu tư tìm hiểu máy tính cá nhân.

Nhìn lại sự phát triển của Apple từ những ngày đầu, Cook cho biết nó khiến ông cảm thấy "rùng mình". Ông dành lời cảm ơn cho những người đồng hành cùng chặng đường này.