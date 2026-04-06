Samsung khéo léo lách 'bão giá'

Samsung đang chuyển sang dùng màn hình OLED và linh kiện từ nhà cung cấp Trung Quốc để bù đắp chi phí tăng cao. Điều này giúp hãng tránh phải nâng giá bán lẻ.

Giá chip và RAM tăng mạnh trong thời gian qua buộc các nhà sản xuất điện thoại phải tìm cách cắt giảm chi phí ở những linh kiện khác. Trong đó, Samsung đang áp dụng chiến lược thay thế linh kiện từ nhà cung cấp Trung Quốc để có giá thấp hơn.

Theo báo cáo từ trang tin DealSite, gã khổng lồ Hàn Quốc đã chuyển từ màn hình OLED tự sản xuất sang màn hình OLED của CSOT đến từ Trung Quốc cho một số mẫu tầm trung như Galaxy A57. Với dòng điện thoại gập Galaxy Z Flip7, hãng đã thay nhà cung cấp bản lề từ KH Vatec sang Huanli. Ngoài ra, một số module camera góc siêu rộng trên dòng Galaxy S cũng được cung cấp bởi nhà sản xuất Trung Quốc.

Mục tiêu của Samsung là hấp thụ phần chi phí tăng thêm từ chip nhớ và tránh chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng. Chiến lược này rất quan trọng với dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ, phân khúc mà việc tăng giá bán lẻ có thể khiến người dùng chuyển sang thương hiệu khác. Với dòng cao cấp, các hãng thường dễ dàng hơn trong việc chuyển chi phí sang người mua.

Một số ý kiến cho rằng việc dùng linh kiện Trung Quốc đồng nghĩa chấp nhận chất lượng thấp hơn. Tuy nhiên, những người trong ngành nhận xét rằng các nhà sản xuất tại quốc gia tỷ dân đã bắt kịp về mặt công nghệ và hiện cung cấp linh kiện có chất lượng tương đương với giá thành thấp hơn. Sự khác biệt về chất lượng giữa linh kiện Hàn Quốc và Trung Quốc không còn rõ rệt như trước đây.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng. Một số chuyên gia tin rằng Samsung sẽ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhà cung cấp Trung Quốc trong những tháng tới. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cung cấp nội địa, vốn từ lâu là đối tác chiến lược của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Tuy vậy, đây không phải là vấn đề riêng của Samsung. Toàn ngành smartphone đang đối mặt với áp lực chi phí linh kiện tăng mạnh. Chip nhớ DRAM và NAND flash tăng giá đột biến vì các hãng sản xuất hàng đầu đã chuyển phần lớn năng lực sản xuất sang chip HBM cao cấp phục vụ máy chủ AI.

Xiaomi và OPPO cũng đang cân nhắc tăng giá bán lẻ, trong khi Sony tăng giá PS5 thêm 100 USD tại Mỹ với lý do tương tự. Samsung đang chọn con đường khác khi chấp nhận biên lợi nhuận mỏng hơn thay vì để mất thị phần sang đối thủ.