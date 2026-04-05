Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.

Samsung đang đặt camera 200mp nhầm chỗ. Ảnh: Bloomberg.

Trong nhiều năm qua, Samsung đã biến con số 200 megapixel (MP) thành biểu tượng sức mạnh cho dòng Galaxy S Ultra. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế sử dụng, nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng hãng đang đi vào vết xe đổ của việc chạy đua thông số thay vì tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Cụ thể, cảm biến 200 MP rất ấn tượng, nhưng nó dường như đang được đặt sai vị trí trên hệ thống camera của hãng. Về lý thuyết, cảm biến độ phân giải cao mang lại khả năng thu phóng kỹ thuật số tốt hơn. Đây là giải pháp hữu hiệu cho các dòng máy tầm trung vốn thiếu ống kính tele chuyên dụng.

Nhưng với một thiết bị cao cấp như Galaxy S24 Ultra hay S25 Ultra, máy vốn đã được trang bị sẵn các ống kính thu phóng 3x. Việc duy trì độ phân giải 200 MP trên camera chính vô tình tạo ra một sự chồng chéo không cần thiết.

Vấn đề lớn nhất nằm ở sự chênh lệch giữa các ống kính. Trong khi camera chính có thông số "khủng", các ống kính phụ, đặc biệt là camera tele 3x, vẫn sử dụng cảm biến 10 MP đã lỗi thời từ nhiều thế hệ trước. Điều này tạo ra sự đứt gãy về chất lượng ảnh khi người dùng chuyển đổi giữa các mức thu phóng.

Các đối thủ đến từ Trung Quốc như Vivo đã đi trước Samsung khi trang bị camera tele 200mp trên mẫu X300 Pro. Ảnh: AndroidAuthority.

“Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu Samsung đưa cảm biến 200 MP sang ống kính tele và sử dụng một cảm biến 50 MP có kích thước điểm ảnh lớn hơn cho camera chính”, biên tập viên Robert Triggs từ Android Authority nhận định.

Việc sử dụng cảm biến 50 MP với các điểm ảnh lớn sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Quan trọng hơn, nó giải quyết được bài toán về tốc độ xử lý.

Một tệp tin ảnh 200 MP đòi hỏi tài nguyên hệ thống rất lớn để xử lý. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trễ màn trập (shutter lag) - một điểm yếu cố hữu khiến người dùng Samsung thường bỏ lỡ những khoảnh khắc chuyển động nhanh.

Ngược lại, nếu đưa 200 MP lên ống kính tele, Samsung có thể tạo ra một bước ngoặt về khả năng thu phóng. Độ phân giải cao cho phép người dùng crop ảnh mà vẫn giữ được độ chi tiết đáng kinh ngạc ở các mức zoom xa. Đây là hướng đi mà các đối thủ đến từ Trung Quốc đang áp dụng thành công để vượt mặt Samsung trong các bài đánh giá chuyên sâu về chất lượng ảnh.

Tất nhiên, việc thay đổi này không hề đơn giản. Việc đưa một cảm biến lớn vào cấu trúc ống kính tiềm vọng sẽ khiến cụm camera trở nên dày hơn. Tuy nhiên, đối với người dùng phân khúc Ultra, một thân máy dày hơn đôi chút để đổi lấy chất lượng ảnh vượt trội và tốc độ chụp tức thì là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

Samsung đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi. Để duy trì vị thế dẫn đầu, hãng cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào các con số tiếp thị và tập trung vào những cải tiến thực tế. Việc tái cấu trúc hệ thống camera, ưu tiên sự cân bằng giữa các ống kính và tốc độ phản hồi, sẽ là chìa khóa để dòng Ultra thực sự trở thành "ông vua" nhiếp ảnh di động.