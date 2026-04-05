Đừng dán thứ này lên smartphone

Thử nghiệm thực tế với miếng dán bảo vệ ống kính có giá chỉ 2,5 USD cho thấy chất lượng ảnh giảm rõ rệt, đặc biệt ảnh đêm và ảnh chụp ngược sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Miếng dán nhựa giá rẻ khiến chất lượng camera kém rõ rệt. Ảnh: Lei Technology.

Sau khi phát hiện vết xước trên camera điện thoại cũ khi chuẩn bị bán lại, người dùng Xiao Lei quyết định mua miếng dán bảo vệ ống kính giá 17 nhân dân tệ (khoảng 65.000 đồng) cho 2 miếng để dùng cho điện thoại mới. Tuy nhiên, anh lại hoài nghi về chất lượng chụp ảnh sau khi sử dụng miếng dán mới.

Để kiểm tra, Xiao Lei so sánh trực tiếp 2 chiếc Xiaomi 17 Ultra, với một chiếc không dán miếng bảo vệ và một chiếc đã dán. Kết quả khiến anh rất bất ngờ.

Khi chụp ngoài trời ban ngày, nhìn trên màn hình điện thoại gần như không thấy khác biệt. Nhưng khi xem ảnh trên máy tính, sự khác biệt lộ rõ ngay. Ảnh từ điện thoại không dán miếng bảo vệ có đường nét sắc sảo, rõ nét trên toàn bộ khung hình. Trong khi đó, điện thoại dán miếng bảo vệ nhựa cho ảnh bị mờ rõ rệt ở các cạnh, giống như bôi một lớp mỡ lên ống kính hoặc thêm bộ lọc làm mờ.

Vấn đề tiếp theo là quang sai màu. Trong ảnh chụp ngược sáng, máy không dán kính hạn chế được hiện tượng lem màu ở cạnh sáng. Máy có dán miếng bảo vệ xuất hiện viền tím và xanh lá rõ ràng ở ranh giới giữa vùng sáng. Nguyên nhân do lớp màng nhựa rẻ tiền có chiết suất không đồng đều, làm tán xạ ánh sáng và phá vỡ hệ thống quang học mà nhà sản xuất đã tinh chỉnh.

Ảnh đêm còn tệ hơn nhiều. Khi cảm biến bị che khuất một phần bởi miếng dán, thuật toán chụp ảnh đêm bị nhiễu loạn. Ảnh không chỉ tối hơn mà toàn bộ hình ảnh bị mờ nghiêm trọng do ánh sáng bị khúc xạ nhiều lần giữa miếng dán và mặt kính ống kính. Hiệu ứng này giống như một lớp sương mù dày. Chiếc điện thoại chụp ảnh cao cấp giá 7.000-8.000 NDT (1.015- 1.160 USD ) lập tức giảm hiệu năng chụp đêm xuống mức điện thoại giá rẻ.

Lớp bảo vệ cụm camera trên smartphone đã đủ tốt và có thể thay thế dễ dàng nếu bị xước. Ảnh: Lei Technology.

Lý do khiến miếng dán ống kính gây hại nhiều hơn miếng dán màn hình là vì ống kính camera rất nhạy cảm với quang học. Màng nhựa giá rẻ không có lớp phủ chống phản xạ, khiến ánh sáng bị phản xạ và khúc xạ nhiều lần trước khi vào thấu kính. Khe hở nhỏ giữa miếng dán và mặt kính hoạt động như một "gương phản xạ" dưới ánh sáng mạnh.

Nhiều người dùng miếng dán vì sợ chi phí sửa chữa đắt khi ống kính bị xước. Trên thực tế, trong hầu hết trường hợp, họ chỉ cần thay lớp kính bảo vệ bên ngoài, không phải toàn bộ cụm camera. Chi phí tại trung tâm bảo hành chính hãng chỉ 70-200 NDT (10- 29 USD ) tùy hãng, thậm chí có thể tự thay với chỉ hơn 20 NDT ( 3 USD ).