iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.

Cụm camera sau của iPhone 17 Pro Max. Ảnh: The Verge.

Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station cho biết Apple đang thử nghiệm cảm biến telephoto độ phân giải 200 MP, có khả năng trang bị trên iPhone sớm nhất ngay từ năm sau.

Bài viết dẫn nguồn từ các nguồn tin chuỗi cung ứng, ghi rằng Apple đang đánh giá khả năng trang bị cảm biến telephoto 200 MP kích thước 1/1,12 inch. Theo MacRumors, giải pháp này tương tự Find X9 Ultra sắp ra mắt của Oppo.

Trên Find X9 Pro, Oppo trang bị ống kính telephoto với độ phân giải 200 MP, kích thước cảm biến 1/1,56 inch. Con số này lớn hơn nhiều so với camera zoom thông thường trên smartphone hiện nay.

Trước đó, Digital Chat Station dự đoán phiên bản Find X9 Ultra, dự kiến trình làng trên toàn cầu vào tháng 4, sẽ tăng kích thước cảm biến telephoto lên 1/1,28 inch.

Hồi tháng 1, leaker này cũng cho biết Apple đang cân nhắc trang bị camera 200 MP, dù chưa được triển khai trên nguyên mẫu kỹ thuật. Vào thời điểm đó, Táo khuyết được cho vẫn chỉ tập trung nâng cấp các hệ thống 48 MP hiện có.

Cũng trong tháng 1, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đưa tin Apple đang nỗ lực tích hợp camera 200 MP lên iPhone ngay trong năm 2028.

Samsung lần đầu trang bị camera sau 200 MP trên Galaxy S23 Ultra năm 2023, các model tiếp theo cũng có tính năng này.

Với độ phân giải 200 MP, camera trên iPhone hứa hẹn chụp ảnh với nhiều chi tiết hơn. Độ phân giải cao cũng phục vụ quá trình cắt, in ảnh kích thước lớn mà không giảm nhiều chất lượng.

Tuy nhiên, 9to5Mac nhận định việc tích hợp độ phân giải cao lên cảm biến ảnh trên smartphone khiến mật độ điểm ảnh tăng lên. Điều đó đồng nghĩa ảnh sẽ bị nhiễu nặng hơn, đặc biệt nếu chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Đó là lý do Apple không chạy theo độ phân giải camera trong nhiều năm. Nếu muốn tăng độ phân giải ống kính, hãng phải tăng kích thước cảm biến.

Apple dự kiến ra mắt iPhone 18 dòng tiêu chuẩn vào đầu năm 2027 theo chu kỳ 2 giai đoạn, tiếp theo là iPhone 19 Pro vào tháng 9 cùng năm.

2027 cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm iPhone lần đầu ra mắt. Dựa trên tin đồn, Táo khuyết dự kiến trình làng model đặc biệt với thiết kế mới, nhiều chi tiết đột phá tương tự iPhone X hồi 2017.