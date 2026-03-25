Video hiếm về Steve Jobs được hé lộ

  Thứ tư, 25/3/2026 18:15 (GMT+7)
Video nội bộ năm 1999 vừa được công bố cho thấy Steve Jobs giải thích lý do chỉ có Apple mới dám đưa Wi-Fi vào laptop, trong khi Microsoft và các hãng PC khác sẽ không làm điều đó.

Steve Jobs lý giải cách Apple tiên phong trong việc đưa Wi-Fi vào thiết bị cá nhân. Ảnh: Apple.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Apple, một video nội bộ từ năm 1999 vừa được cựu kỹ sư Apple Akira Nonaka đăng tải trên YouTube. Đoạn video ghi lại bài phát biểu của cố CEO Steve Jobs với nhân viên, chỉ một tuần sau khi Apple ra mắt iBook, chiếc laptop phổ thông đầu tiên của hãng tích hợp kết nối không dây.

Trong bài phát biểu, Jobs tập trung vào Wi-Fi và lý giải vì sao đây là quyết định mà chỉ Apple mới có thể đưa ra. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng các hãng như Compaq và Dell sẽ không bao giờ làm điều tương tự vì Wi-Fi khi đó chưa phải chuẩn công nghiệp và không tương thích với Windows.

"Bạn đến gặp Microsoft, họ sẽ nói lượng người dùng chưa đủ lớn. Chúng tôi còn 38 triệu lỗi phần mềm cần sửa, cái này cứ xếp cuối danh sách", Jobs nói trong video.

Ông cũng làm rõ Apple không phải là người phát minh ra Wi-Fi. "Công nghệ này đã tồn tại từ lâu, chỉ chờ ai đó dám dùng nó", Jobs nói.

Điểm khác biệt là Táo khuyết sẵn sàng đưa công nghệ chưa phổ biến vào sản phẩm tiêu dùng đại trà, trong khi các hãng PC khác vẫn chờ Microsoft hỗ trợ phần mềm trước mới dám làm phần cứng theo sau.

Tại hội nghị MacWorld tổ chức ở New York tháng 7/1999, Jobs cầm iBook bước lên trên sân khấu rồi xuyên chiếc máy qua một chiếc vòng để chứng minh thiết bị không cần kết nối dây mạng. Khoảnh khắc đó gây chấn động khán phòng và được coi như một trong những màn ra mắt sản phẩm đáng nhớ nhất lịch sử Apple.

Cuộc gặp giữa Jobs và đội ngũ Lucent Technologies năm 1998 chính là bước đệm dẫn đến sự kiện đó, khi Apple quyết định hợp tác để tích hợp công nghệ không dây vào iBook dưới thương hiệu AirPort.

Bài phát biểu trong video còn cho thấy một Steve Jobs khác với hình ảnh thường thấy. Khi đó ông mới quay lại Apple được 2 năm, vẫn giữ chức CEO tạm quyền và đang trong giai đoạn đầu vực dậy công ty khỏi bờ vực phá sản. Nhà sản xuất iPhone vừa trải qua 7 quý liên tiếp có lãi và kiếm được 200 triệu USD năm trước đó.

"Tôi không bao giờ nhìn nhận theo hướng đó. Lý do tôi trở lại không phải để cứu Apple, tôi muốn đưa công ty này vĩ đại trở lại. Và bây giờ chúng ta có cơ hội đó", Jobs nói trong video.

Ông nói với nhân viên rằng những gì Apple sắp ra mắt trong vài năm tới sẽ là "không thể tin được, những thứ tốt nhất tôi từng thấy trong đời". Những sản phẩm đó bao gồm Apple Cinema Display, iMac thế hệ mới và Power Mac, tất cả ra mắt chỉ trong tháng sau bài phát biểu.

Sự tương phản giữa thời điểm đó và hiện tại rất rõ ràng. Năm 1998, Apple kiếm được 200 triệu USD cả năm. Trong quý I/2026, doanh thu công ty đạt 143,8 tỷ USD, tức gấp 719 lần chỉ trong một quý so với cả năm 1998. Tất cả nền tảng đó, theo AppleInsider, đã được Steve Jobs mô tả trong chính video nội bộ này từ gần 30 năm trước.

Minh Hoàng

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

