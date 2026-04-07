Đối tác Apple thắng lớn

Foxconn ghi nhận doanh thu quý I tăng gần 30% do nhu cầu mạnh mẽ với các sản phẩm liên quan đến AI.

Phần lớn iPhone do Foxconn lắp ráp. Ảnh: Bloomberg.

Foxconn vừa thông báo doanh thu quý I tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do cốt lõi đến từ nhu cầu tăng mạnh với các sản phẩm liên quan đến AI, dù công ty vẫn cảnh báo tình hình bất ổn chính trị toàn cầu.

Trong quý I, doanh thu của Foxconn, nhà sản xuất máy chủ lớn nhất cho Nvidia và lắp ráp phần lớn iPhone, đạt 66,6 tỷ USD . Con số này tiệm cận dự báo từ LSEG SmartEstimate ( 67 tỷ USD ) , vốn ưu tiên dự báo từ các nhà phân tích có độ chính xác cao.

Theo Nikkei, mảng sản phẩm đám mây và mạng của Foxconn ghi nhận doanh thu tăng vọt. Sự phát triển này đến từ nhu cầu AI gia tăng trên toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu cần nâng cấp hạ tầng để đáp ứng tốc độ xử lý lớn.

Chỉ trong tháng 3, Foxconn ghi nhận doanh thu kỷ lục 25,1 tỷ USD , tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ phận điện tử tiêu dùng thông minh của Foxconn, bao gồm mảng lắp ráp iPhone và MacBook, cũng ghi nhận tăng trưởng "đáng kể" nhờ các sản phẩm mới ra mắt, theo thông báo ngày 5/4.

Chia sẻ về triển vọng của công ty, nhà phân tích Steven Tseng và Rebecca Wang từ Bloomberg Intelligence cho biết Foxconn có nhiều khả năng tiếp tục củng cố mức tăng trưởng doanh số trong năm nay, chủ yếu do sản lượng máy chủ AI tiếp tục tăng vọt, tích hợp dọc chuỗi cung ứng và việc triển khai kiến trúc Vera Rubin dự kiến vào nửa cuối năm nay.

Bước sang quý II, Foxconn cho biết hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng ở cả mức độ so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hệ thống máy chủ AI tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng.

"Vẫn cần theo dõi tác động từ tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động", đại diện Foxconn cảnh báo dù không giải thích chi tiết.

Hồi tháng 3, Chủ tịch Foxconn Young Liu cho biết thách thức lớn nhất từ bên ngoài với công ty trong năm nay đến từ bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu, đặc biệt là tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Giống như nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử khác, Foxconn đang đối mặt bài toán duy trì lợi nhuận. Nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự tự tin về khả năng vượt qua khó khăn, tuyên bố tình trạng khan hiếm linh kiện sẽ không tác động đáng kể đến nhu cầu thực tế trên thị trường.

Foxconn vẫn chưa đưa ra số liệu kinh doanh cụ thể. Báo cáo tài chính quý I đầy đủ sẽ được công bố vào ngày 14/5.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Foxconn đang trải qua giai đoạn biến động. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của công ty giảm khoảng 16%, kém hơn mức tăng trưởng 12% của thị trường Đài Loan.

Trong phiên giao dịch ngày 2/4, cổ phiếu Foxconn giảm 2% trước khi công bố doanh thu.