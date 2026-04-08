Tin buồn về iPhone gập

Quá trình phát triển iPhone gập ghi nhận nhiều vướng mắc kỹ thuật, có thể khiến sản phẩm không bán ra đúng hạn.

Ảnh dựng iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Theo nguồn tin từ Nikkei, quá trình thử nghiệm iPhone màn hình gập đang gặp một số trở ngại. Điều này có thể dẫn đến chậm trễ trong lịch trình sản xuất và giao máy.

Các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình phát triển iPhone gập phức tạp và mất nhiều thời gian giải quyết so với dự tính của Apple. Trong trường hợp xấu nhất, những thiết bị đầu tiên có thể đến tay người dùng trễ vài tháng.

Một số nhà cung cấp linh kiện đã nhận thông báo về khả năng lùi lịch sản xuất iPhone màn hình gập. Hiện tại, Apple và đối tác vẫn nỗ lực xử lý vấn đề. Việc lùi lịch lên kệ có thể gây rủi ro cho kế hoạch marketing của công ty.

"Đúng là đã phát sinh nhiều vấn đề hơn dự kiến trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm ban đầu, sẽ cần thêm thời gian xử lý và điều chỉnh", một nguồn tin thân cận cho biết.

Tháng 4 được xem là thời điểm quan trọng khi iPhone gập bước vào giai đoạn xác minh kỹ thuật. Khả năng thiết bị sẵn sàng lên kệ đúng hạn sẽ phụ thuộc vào quá trình từ tháng 4 đến đầu tháng 5.

Dựa trên tin đồn, Apple sẽ điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone, lùi thời điểm giới thiệu dòng tiêu chuẩn sang đầu năm tiếp theo. Động thái này nhằm ưu tiên các model cao cấp, phân bổ tốt hơn nguồn cung chip nhớ và các linh kiện quan trọng.

Một nguồn tin khác nhắc lại nguy cơ iPhone gập bị hoãn không phải do khan hiếm linh kiện, mà đến từ thách thức kỹ thuật.

"Apple và chuỗi cung ứng đang làm việc dưới áp lực thời gian. Những giải pháp hiện nay chưa thể giải quyết hoàn toàn thách thức kỹ thuật, cần thêm thời gian", người này nói thêm.

Mọi iPhone cần trải qua hàng loạt quy trình thử nghiệm, kiểm định nghiêm ngặt để ra mắt đúng hạn vào cuối năm. Các giai đoạn gồm giới thiệu sản phẩm mới, kiểm tra xác minh kỹ thuật, xác minh phát triển, xác minh sản xuất, sản xuất thử nghiệm và sản xuất hàng loạt.

Các giai đoạn xác minh khác nhau cần số lượng thiết bị thử nghiệm lớn, từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn chiếc. Điều này cho phép Apple và nhà cung ứng phát hiện vấn đề kỹ thuật, hoàn thiện quy trình để đảm bảo hàng chục triệu thiết bị được sản xuất trơn tru.

Thiết kế iPhone gập dựa trên tin đồn. Ảnh: Jon Prosser.

Khảo sát từ Nikkei với quản lý ngành và chuyên gia thị trường cho thấy Apple dự kiến sản xuất 7-8 triệu iPhone gập trong giai đoạn đầu. Táo khuyết đặt nhiều kỳ vọng vào đợt ra mắt iPhone năm nay, đặc biệt là iPhone gập.

Ban đầu, iPhone gập chỉ chiếm chưa đến 10% tổng khối lượng sản xuất. Dù tỷ trọng thấp, chuỗi cung ứng kỳ vọng sản phẩm sẽ bán chạy. Việc áp dụng thiết kế mới đòi hỏi đầu tư lượng thiết bị, máy móc và linh kiện lớn, từ đó mang đến lợi nhuận cao hơn.

Nhiều đối tác kỳ vọng iPhone gập trở thành chất xúc tác cho toàn bộ thị trường smartphone gập, khuyến khích người dùng chuyển sang phân khúc cao cấp. Để so sánh, Samsung và Huawei, 2 đối thủ lớn trong phân khúc, đã trình làng điện thoại màn hình gập từ năm 2019.

Số liệu từ IDC dự báo doanh số smartphone gập năm 2026 có thể tăng 30%, chủ yếu đến từ màn ra mắt iPhone gập. Năm ngoái, thị trường smartphone gập ghi nhận doanh số 20,6 triệu chiếc, tăng khoảng 10% so với 2024.