Thiết bị hoàn toàn mới của Apple

Apple có thể gia nhập thị trường kính thông minh từ cuối năm nay với sản phẩm mang kiểu dáng thời trang giống Meta Ray-Ban.

Một mẫu kính Meta Ray-Ban. Ảnh: Bloomberg.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman cho biết kế hoạch phát triển thiết bị đeo của Apple có sự thay đổi lớn. Hãng đang tập trung cho mẫu kính thông minh không có màn hình hiển thị.

Mang tên mã nội bộ N50, sản phẩm có thiết kế tương tự kính mắt thông thường, người dùng có thể đeo như phụ kiện thời trang thông thường. Sản phẩm dự kiến tích hợp nhiều tính năng AI, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới.

Điều thú vị trên kính thông minh Apple

Theo Gurman, ý tưởng phát triển kính thông minh không màn hình của Apple xuất hiện từ năm 2022. Meta là hãng tiên phong trong lĩnh vực này khi hợp tác sản xuất dòng kính Ray-Ban tích hợp camera.

Sự thành công của Meta cho thấy nhu cầu lớn từ thị trường với thiết bị đeo đơn giản. Apple không muốn đứng ngoài cuộc với kế hoạch giới thiệu N50 vào cuối năm 2026, dự kiến lên kệ vào 2027. Đây được xem là mốc thời gian khá tham vọng.

Đội ngũ thiết kế của Apple đang thử nghiệm 4 kiểu dáng khác nhau. Đầu tiên là mẫu gọng chữ nhật lớn với viền dày, gợi nhớ đến dòng kính Wayfarer. Mẫu thứ hai có gọng chữ nhật mỏng hơn, khá giống với chiếc kính mà CEO Tim Cook thường đeo.

Mẫu thứ ba là kính gọng tròn kích thước lớn, cuối cùng là kiểu gọng bầu dục nhỏ gọn và tinh tế hơn. Các kỹ sư đang làm việc liên tục để hoàn thiện các mẫu thử này.

Kính Ray-Ban Meta Gen 2 AI. Ảnh: Bloomberg.

Apple dự kiến tung ra nhiều màu sắc cho sản phẩm. Các màu đang được thử nghiệm gồm đen, xanh đại dương và nâu nhạt. Giống như AirPods hay Apple Watch, hãng muốn tạo ra thiết kế mang tính biểu tượng, thậm chí dùng từ “icon” trong các tài liệu nội bộ.

Vật liệu chế tạo kính là điểm nhấn quan trọng. Các nguyên mẫu mới được làm từ acetate. Đây là chất liệu cao cấp, độ bền cao và sang trọng hơn nhựa thông thường. Khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với phong cách cá nhân.

Hệ thống camera trên kính có thiết kế khác biệt với ống kính hình bầu dục đặt dọc, xung quanh là hệ thống đèn thông báo. Đây là điểm khác biệt so với thiết kế camera tròn trên kính Meta.

Theo nguồn tin nội bộ, Apple muốn vượt mặt đối thủ bằng cách tích hợp chặt chẽ sản phẩm với iPhone, tạo ra thiết bị cao cấp hơn. Thay vì phụ thuộc đối tác ngoài, hãng dự định tự thiết kế toàn bộ.

Hiện tại, Meta hiện phải dựa vào EssilorLuxottica cho phần gọng kính. Google và Samsung cũng đang hợp tác với Warby Parker. Quyết định này giúp hãng kiểm soát chất lượng đầu ra tốt hơn.

Đối mặt nhiều thách thức

Về tính năng, kính thông minh Apple hướng tới các tác vụ hàng ngày. Người dùng có thể chụp ảnh và quay video, sau đó đồng bộ sang iPhone để chỉnh sửa. Những tính năng khác gồm nhận cuộc gọi, thông báo, phát nhạc và tương tác với Siri.

Trợ lý ảo bằng giọng nói là trung tâm của thiết bị. Apple sẽ trang bị phiên bản Siri mới, dự kiến xuất hiện từ iOS 27.

N50 cũng là một phần trong chiến lược thiết bị đeo rộng hơn. Dựa trên tin đồn, Apple đang phát triển AirPods và mặt dây chuyền tích hợp camera.

Các thiết bị này sẽ sử dụng công nghệ thị giác máy tính. Camera thu thập hình ảnh môi trường xung quanh, dữ liệu được chuyển đến Siri và Apple Intelligence. Hệ thống sẽ hiểu rõ ngữ cảnh, cung cấp các tính năng như chỉ đường trực quan và lời nhắc dựa trên môi trường.

Tim Cook, CEO Apple. Ảnh: Bloomberg.

Trên thực tế, kế hoạch phát triển kính của Apple trải qua nhiều thay đổi. Khi thành lập khoảng 10 năm trước, nhóm Vision Products Group vạch ra lộ trình với 3 thiết bị.

Đầu tiên là kính thực tế tăng cường (AR) đồng bộ với iPhone kèm tay điều khiển không dây. Sản phẩm dự kiến ra mắt đầu năm 2020 nhưng đã bị hủy bỏ.

Thiết bị thứ hai là kính thực tế hỗn hợp (XR) cao cấp, kết hợp giữa thực tế tăng cường và thực tế ảo (VR). Đây chính là Vision Pro, lên kệ năm 2024 và cũng là sản phẩm duy nhất trong 3 ý tưởng được thương mại hóa cho đến nay.

Thiết bị thứ ba là kính AR độc lập, khối lượng nhẹ và cung cấp thông tin không gian thực. Lộ trình ban đầu dự kiến ra mắt sản phẩm vào giữa năm 2022. Tuy nhiên, lịch trình thực tế vẫn còn cách nhiều năm.

Dù Meta dẫn đầu từ sớm và Google sở hữu hệ sinh thái Android rộng lớn, Apple vẫn có những thế mạnh riêng như chip tự sản xuất, mạng lưới bán lẻ rộng lớn.

Khả năng tích hợp sâu với iPhone cũng là điểm khác biệt, có thể giúp kính thông minh dẫn đầu thị trường tương tự cách Apple Watch từng làm được.

Theo Gurman, tiềm năng thực sự của lĩnh vực phụ thuộc vào công nghệ lõi. Kính AR cần mỏng nhẹ, thời lượng pin đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Quá trình phát triển đã chậm hơn 8 năm so với kế hoạch ban đầu.