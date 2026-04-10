Apple thận trọng hiếm thấy

Dù chưa ra mắt, Apple đã lo nhu cầu với iPhone màn hình gập không cao, từ đó quyết định giảm 70% đơn đặt hàng.

Theo The Elec, ban đầu Apple dự đoán bán khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong giai đoạn ra mắt. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ thông báo với đối tác chỉ sản xuất 3 triệu máy.

Nguồn tin cho rằng Apple rút kinh nghiệm từ Vision Pro, chấp nhận khả năng thị trường phản ứng tương tự đối với một chiếc iPhone gập có giá rất cao, chỉ dành cho một số đối tượng khách hàng nhất định.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, có thể mang tên iPhone Fold hay iPhone Ultra, được dự đoán có giá khởi điểm trong khoảng 2.000- 2.400 USD .

Lý do Apple mất đến 8 năm để ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên có thể xuất phát từ việc không hài lòng với độ bền và nếp gấp của màn hình gập. Họ muốn giải quyết cả 2 vấn đề trước khi ra mắt.

Apple có nhiều nhà cung cấp cho các linh kiện quan trọng, đơn đặt hàng màn hình thường được chia giữa Samsung, LG và BOE. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chỉ Samsung đáp ứng được các yêu cầu đối với màn hình iPhone Ultra.

Theo 9to5mac, thông thường gã khổng lồ xứ Cupertino sẽ đưa các đối tác sản xuất màn hình khác vào hệ thống ngay khi họ có thể đáp ứng, nhưng báo cáo mới cho biết điều này không xảy ra với chiếc iPhone gập.

Nguồn tin từ The Elec tiết lộ Samsung có được hợp đồng độc quyền sản xuất màn hình cho iPhone Ultra trong 3 năm. Suốt thời gian đó, Apple sẽ không dùng tấm nền OLED gập từ bất kỳ nhà cung cấp nào khác.

Lợi thế công nghệ vượt trội giúp Samsung có được vị thế đàm phán mạnh mẽ, từ đó đề xuất yêu cầu độc quyền này. Ngoài ra, hợp đồng cũng là điều kiện đảm bảo cho khoản đầu tư lớn của hãng vào dây chuyền sản xuất màn hình dành cho iPhone gập.