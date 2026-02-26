Màn hình hoàn hảo của iPhone gập lộ diện

Theo nguồn tin từ Trung Quốc, độ sâu nếp gấp màn hình của chiếc iPhone gập sẽ là khoảng 0,15 mm, chỉ bằng 1/4 so với Samsung Galaxy Fold 7.

iPhone gập sẽ có phần nếp gấp gần như vô hình. Ảnh: AppleInsider.

Theo chuyên gia tin đồn Fixed-Focus Digital trên Weibo, Apple đã chính thức đặt hàng linh kiện màn hình của iPhone gập từ các nhà cung cấp, cho thấy lộ trình ra mắt vào mùa thu năm 2026 là hoàn toàn khả dĩ.

Tuy nhiên, điều gây sốc nhất là thông số kỹ thuật của nếp gấp màn hình. Cụ thể, độ sâu nếp gấp cho màn hình iPhone gập chỉ dưới 0,15 mm. Để so sánh, chiếc Samsung Galaxy Fold 7 hiện có độ sâu nếp gấp khoảng 0,7 mm, dày hơn gấp 4 lần so với sản phẩm của Apple.

Ngoài ra, Fixed-Focus Digital cũng tiết lộ thêm về góc nếp gấp của chiếc iPhone gập là dưới 2,5 độ. Chỉ số này càng nhỏ, cảm giác về một mặt phẳng hoàn hảo khi mở máy ra càng rõ rệt.

Như vậy, thách thức lớn nhất đối với bất kỳ chiếc điện thoại gập, phần nếp nhăn trên màn hình gần như đã bị Táo khuyết xóa bỏ.

Đặc biệt hơn, dù là đối thủ trực tiếp, Samsung Display nhiều khả năng sẽ là nhà cung cấp chính cho tấm nền của iPhone Fold. Tại CES 2026, Samsung đã trình diễn những màn hình OLED gập với nếp gấp cực kỳ khó nhận ra.

Dường như Apple đã chốt công nghệ này cho iPhone gập, kết hợp với các tinh chỉnh riêng về độ dày của kính siêu mỏng (UTG) để vừa đảm bảo độ bền, vừa giảm thiểu tối đa hiện tượng khúc xạ ánh sáng tại điểm gập, thứ vốn tạo nên vết khó chịu trên màn hình.

Dù Apple chưa xác nhận chính thức, tin đồn cho biết iPhone màn hình gập (tạm gọi iPhone Fold) sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Theo giới phân tích, việc Apple ra mắt iPhone Fold cũng là tín hiệu tích cực, giúp thúc đẩy thị trường smartphone gập.