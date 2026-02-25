Bước ngoặt của công ty lớn nhất thế giới

Sau thời gian tập trung sản xuất GPU và chip AI, Nvidia có kế hoạch sớm ra mắt chip xử lý phục vụ laptop mỏng nhẹ.

Một gian hàng triển lãm của Nvidia. Ảnh: Zuma Press.

Nvidia, cái tên đang dẫn đầu thị trường chip AI, dự kiến ra mắt chip xử lý cho laptop cá nhân trong năm nay. Đây là động thái đánh dấu sự trở lại của công ty trên thị trường máy tính tiêu dùng sau thời gian tập trung phát triển chip AI.

Trong giai đoạn đầu, Nvidia không đặt mục tiêu lợi nhuận lớn khi tích hợp chip lên laptop. Giới phân tích cho rằng công ty chủ yếu muốn duy trì sự kết nối với người dùng trong kỷ nguyên mọi thiết bị tích hợp AI.

"Nvidia không chỉ cung cấp hoặc cải tiến chip. Thay vào đó, họ muốn đưa thương hiệu Nvidia vào sâu hơn hệ sinh thái máy tính cá nhân thế hệ tiếp theo", Jason Tsai, Phó giám đốc công ty nghiên cứu thị trường DigiTimes, nhận định.

Nvidia dự kiến sản xuất chip cùng 2 đối tác là Intel và MediaTek. Trong khi thỏa thuận với Intel được công bố từ năm ngoái, việc hợp tác với MediaTek mới được CEO Jensen Huang tiết lộ trong chuyến đi Đài Loan hồi tháng 1.

Chip xử lý Nvidia được thiết kế theo mô hình SoC (System-on-Chip), kết hợp bộ xử lý trung tâm (CPU) với bộ xử lý đồ họa (GPU). Đây là hệ thống quen thuộc trên các dòng điện thoại như iPhone, nhưng chưa quá phổ biến với máy tính cá nhân.

Chip Nvidia hứa hẹn giúp laptop mỏng nhẹ hơn, song vẫn đảm bảo thời lượng pin tốt. Các nhà phân tích cho biết yếu tố trên có thể tăng sức cạnh tranh của máy tính Windows với các mẫu MacBook đời mới. Bản thân Huang mô tả con chip "tiêu thụ ít năng lượng nhưng rất mạnh".

Theo nguồn tin từ WSJ, các hãng máy tính Dell và Lenovo đang hợp tác với Nvidia để trang bị chip do MediaTek sản xuất, được xây dựng trên kiến trúc ARM. Những thiết bị đầu tiên có thể ra mắt trong nửa đầu năm nay, nhưng Nvidia hay Microsoft chưa lên tiếng xác nhận.

Nvidia cũng hợp tác sử dụng CPU Intel, kết hợp GPU và công nghệ AI của Nvidia cho dòng chip mới. Hiện tại, Intel vẫn chiếm khoảng 70% thị trường chip xử lý cho máy tính Windows.

Trong bối cảnh AI và smartphone ngày càng phổ biến, người dùng đang ít để ý đến PC hơn. Tuy vậy, laptop vẫn là thị trường kinh doanh lớn. Trong bài phát biểu hồi tháng 9/2025, CEO Jensen Huang nhấn mạnh khoảng 150 triệu laptop được bán mỗi năm.

"Có một phân khúc mà CPU và GPU tích hợp cùng nhau, phần lớn chưa được Nvidia khai thác", Huang nhấn mạnh.

Một mẫu tablet dùng chip xử lý Nvidia ra mắt năm 2015. Ảnh: Ars Technica.

Trên thực tế, Nvidia không quá xa lạ trong lĩnh vực sản xuất SoC. Bộ xử lý của hãng từng được trang bị trên một số sản phẩm như máy chơi game Nintendo Switch, các mẫu Surface đời đầu cùng một số tablet, smartphone Android.

Lần này, một trong những đối tượng được Nvidia nhắm đến vẫn là game thủ, những người sẵn sàng chi tiền để sở hữu phần cứng cao cấp, quen thuộc với thương hiệu Nvidia. Thách thức lớn là tối ưu chip để tương thích với game, đa số được thiết kế cho kiến trúc x86 của Intel.

Do mới ra mắt vài năm gần đây, kiến trúc ARM vẫn gây nhiều khó khăn khi chơi game. Năm 2024, Microsoft trình làng dòng máy tính AI với chip xử lý Qualcomm. Nhiều game thủ phàn nàn khi các trò chơi phổ biến không hỗ trợ kiến trúc này.

"Nếu loại chip mới có thể giúp laptop thông thường mạnh hơn những dàn máy chơi game cao cấp hiện nay, game thủ sẽ đổ xô mua nó", Larry Xie, một game thủ 41 tuổi, trả lời WSJ.

Với nhà phân tích Jason Tsai từ DigiTimes, Nvidia cần giữ giá bán các mẫu laptop dùng chip mới trong khoảng 1.000- 1.500 USD . Nếu không, đây vẫn chỉ là "sản phẩm xa xỉ cho một nhóm người dùng nhất định".