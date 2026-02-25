Đây là Samsung Galaxy S26

Dòng flagship mới của Samsung tập trung cải tiến bộ công cụ AI, dùng chip xử lý đầu bảng và bổ sung nhiều tính năng phần mềm.

Từ trái sang: Samsung Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Ảnh: Xuân Sang.

Đúng như dự đoán, Samsung vừa ra mắt dòng Galaxy S26 trong sự kiện Unpacked 2026 diễn ra rạng sáng 26/2 (giờ Việt Nam).

Năm nay, Samsung duy trì hướng đi an toàn khi trình làng 3 model gồm Galaxy S26 tiêu chuẩn, S26+ và S26 Ultra. Là một trong những hãng dẫn đầu về AI tạo sinh trên smartphone, công ty Hàn Quốc tiếp tục nâng cấp Galaxy AI với nhiều tính năng nhỏ nhưng thú vị.

Trong bối cảnh bộ xử lý hay camera trở thành những cải tiến quen thuộc, Samsung nỗ lực tạo khác biệt với một số tính năng kết hợp phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như màn hình chống nhìn trộm để tăng tính bảo mật.

Trải nghiệm Galaxy S26 Ultra: Thiết bị AI nghe gọi được từ Samsung Samsung dần biến thiết bị của mình thành sản phẩm chuyên biệt cho AI với các chức năng phần mềm được nâng cấp hàng năm thay vì những thay đổi thiết kế.

Nâng cấp Galaxy AI

Galaxy AI là điểm nhấn những năm gần đây trên smartphone Samsung. Với Galaxy S26, hãng tiếp tục mang đến loạt nâng cấp cho bộ công cụ AI. Đầu tiên, trợ lý Bixby được cải tiến với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tốt hơn, giúp tương tác tự nhiên với người dùng.

Trên những thế hệ Galaxy trước, người dùng có thể nhấn giữ nút nguồn để gọi Bixby hoặc Google Gemini. Năm nay, Perplexity trở thành lựa chọn thứ 3. Điều này mang đến sự đa dạng bởi theo nghiên cứu từ Samsung, người dùng có xu hướng chọn nhiều trợ lý AI tùy công việc.

Tương tự những trợ lý khác, Perplexity cho phép ra lệnh bằng giọng nói hoặc văn bản. AI này có thể truy xuất thông tin từ Internet, sử dụng tác tử (agent) để mua hàng, kiểm tra email khi được yêu cầu. Người dùng vẫn có thể truy cập Perplexity độc lập qua ứng dụng cài sẵn.

Tính năng sửa ảnh bằng câu lệnh của Galaxy S26. Ảnh: Xuân Sang.

Sau khi gây chú ý với công cụ tách nền, xóa vật thể khỏi ảnh, Samsung tiếp tục cải tiến tính năng sửa ảnh bằng AI trên Galaxy S26. Tính năng mới cho phép người dùng nhập câu lệnh để chỉnh sửa ảnh theo mong muốn, thay vì dựa vào thuật toán tự động như trước.

"Chỉnh phông nền theo chủ đề sinh nhật", "Làm đầy chiếc bánh kem" là một số ví dụ về câu lệnh mà tính năng này hỗ trợ. Người dùng có thể yêu cầu AI chỉnh sửa liên tiếp trước khi có ảnh mong muốn. Điểm nổi bật là AI có thể vẽ chi tiết bóng đổ, tái tạo ánh sáng cho phù hợp vật thể và phông nền mới. Tốc độ xử lý và chỉnh sửa ảnh phụ thuộc vào kết nối Internet.

Samsung còn bổ sung tính năng gợi ý thông minh. AI có thể quét màn hình để truy xuất nội dung tin nhắn hoặc email, sau đó gợi ý tác vụ phù hợp. Ví dụ khi nhắn tin về kế hoạch du lịch, thiết bị sẽ gợi ý ảnh về các điểm tham quan, loại bỏ thao tác tìm kiếm thủ công.

AI trên Galaxy S26 có thể chủ động trả lời cuộc gọi từ số lạ, sử dụng nhận diện từ khóa để phát hiện cuộc gọi lừa đảo. Công cụ lọc tiếng ồn cũng được hỗ trợ cho các ứng dụng bên thứ ba như YouTube, Instagram hay Netflix.

Thiết kế và màn hình

Thiết kế của Galaxy S26 không thay đổi nhiều so với bản tiền nhiệm. Người dùng cần nhìn vào camera sau để phân biệt 2 thế hệ. Trên phiên bản mới, cụm camera có thêm phần lồi dạng viên thuốc bên ngoài, trong khi đèn flash LED và cảm biến bổ sung nằm bên phải.

So với S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra chuyển sang khung nhôm thay vì titan, giúp tản nhiệt tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo độ nhẹ khi cầm nắm. Thiết bị cũng mỏng hơn đôi chút so với thế hệ trước (7,9 mm thay vì 8,2 mm). Sản phẩm vẫn có sẵn bút cảm ứng S Pen bên dưới.

Galaxy S26 tăng kích thước màn hình từ 6,2 inch lên 6,3 inch, dung lượng pin 4.300 mAh. Trong khi đó, S26+ và S26 Ultra giữ nguyên kích cỡ, lần lượt 6,7 inch và 6,9 inch. Dung lượng pin trên 2 sản phẩm cũng không thay đổi, lần lượt 4.900 mAh và 5.000 mAh.

Trên Galaxy S26 Ultra, Samsung trang bị tính năng Hiển thị riêng tư (Privacy Display), kết hợp phần cứng và phần mềm để làm tối màn hình khi nhìn từ góc nghiêng, không cần dán lớp bảo vệ chuyên dụng.

Tính năng chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phương Lâm.

Samsung mô tả cơ chế hoạt động của Privacy Display bằng cách hạn chế các điểm ảnh phát sáng góc rộng, tập trung vào điểm ảnh phát thẳng đứng. Công nghệ này hỗ trợ chống nhìn trộm theo cả 4 chiều, thay vì chỉ 2 chiều như một số loại miếng dán.

Về phần cứng, Galaxy S26 và S26+ trang bị chip xử lý Exynos 2600, trong khi S26 Ultra dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cần thêm các bài thử nghiệm để đánh giá chính xác chênh lệch hiệu năng 2 mẫu chip.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi của S26 được nâng cấp với bề mặt lớn hơn, 4 trụ tản nhiệt dọc theo bộ xử lý để tăng hiệu quả làm mát. Trên S26 Ultra, hiệu năng tản nhiệt được công bố tốt hơn 20% so với S25 Ultra.

Phần cứng và camera

Camera trên Galaxy S26 Ultra cũng được cải tiến. Cảm biến chính sở hữu khẩu độ lớn hơn (f/1.4 thay vì f/1.7), giúp cải thiện khả năng thu sáng lên 47% theo công bố của Samsung.

Máy hỗ trợ codec APV có thể quay video 8K@30 fps, duy trì chất lượng kể cả khi xuất (render) hoặc chỉnh sửa nhiều lần. Thiết bị cũng bổ sung chế độ quay video siêu chống rung, giữ khung hình thẳng đứng kể cả khi xoay điện thoại 360 độ, tương tự tính năng khóa đường chân trời của một số camera hành động.

Trên Galaxy S26, Samsung còn cải tiến bộ nhận diện chủ thể AI, giúp tái tạo màu da và chi tiết tóc khi chụp ảnh theo cách tự nhiên hơn, bất chấp điều kiện ánh sáng xung quanh.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Xuân Sang.

Ngoài các cải tiến trên, camera của Galaxy S26 không có nhiều thay đổi về phần cứng. Samsung chủ yếu nâng cấp thuật toán phần mềm và AI để tối ưu chất lượng ảnh.

Cụ thể, Galaxy S26 và S26+ sở hữu cụm 3 camera sau gồm 50 MP (chính), 10 MP (telephoto) và 12 MP (góc siêu rộng), trong khi S26 Ultra gồm 200 MP (chính), 50 MP (tiềm vọng 5x), 50 MP (góc siêu rộng) và 10 MP (telephoto 3x). Camera selfie trên 3 thiết bị có độ phân giải 12 MP.

Các tùy chọn bộ nhớ trên Galaxy S26 và S26+ giống nhau với 256 và 512 GB, cùng 12 GB RAM. Ngoài 2 tùy chọn trên, S26 Ultra có thêm phiên bản bộ nhớ 1 TB và RAM 16 GB. Model này cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây tối đa 60 W.

Galaxy S26 cài sẵn Android 16 với nền tảng tùy biến One UI 8.5. Bộ sản phẩm có 4 màu tiêu chuẩn bán rộng rãi, với màu tím làm chủ đạo. Có thêm 2 màu đặc biệt nhưng chỉ bán trên website của Samsung.

Ngoài Galaxy S26, Samsung giới thiệu bộ đôi tai nghe Galaxy Buds4 và Buds4 Pro. Phần thân sản phẩm được cải tiến với lớp phủ kim loại nhôm, thiết kế công thái học cho cảm giác đeo thoải mái hơn. Riêng Galaxy Buds4 sở hữu thiết kế mở, giảm cảm giác bí bách do không còn nút cao su.

Tai nghe Galaxy Buds4 Pro. Ảnh: Phương Lâm.

Galaxy Buds4 và Buds4 Pro đều hỗ trợ phát nhạc chất lượng 24-bit, chống ồn chủ động, bộ cân bằng âm (EQ) thế hệ mới, chuẩn kháng nước/bụi IP54 (Buds4) và IP57 (Buds4 Pro). Phần cảm ứng trên thân tai nghe được làm rộng hơn, tăng độ chính xác khi điều khiển.

Hộp sạc của Galaxy Buds4 và Buds4 Pro chuyển sang thiết kế vỏ sò với nắp trong suốt, cho phép nhìn thấy tai nghe bên trong. Sản phẩm hỗ trợ loạt tính năng AI như dịch thuật trực tiếp, điều khiển bằng cử chỉ đầu... Thiết bị có 3 màu gồm đen, trắng và hồng (độc quyền cho Buds4 Pro trên website Samsung).