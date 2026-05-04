Apple tiếp tục truyền thống

Apple vừa ra mắt bộ sưu tập gồm dây đeo Watch, mặt đồng hồ và hình nền iPhone/iPad, nối tiếp truyền thống hàng năm của hãng vào dịp Tháng tự hào.

Việc ra mắt các phụ kiện, bản cập nhật hàng năm trong Tháng tự hào đã trở thành thói quen của Apple nhiều năm nay. Ảnh: Apple.

Apple vừa công bố bộ sưu tập Pride 2026, gồm dây đeo Apple Watch Pride Edition Sport Loop, mặt đồng hồ Pride Luminance và hình nền đồng bộ cho iPhone và iPad. Đây là bộ sưu tập thường niên của hãng nhằm tôn vinh cộng đồng LGBTQ+.

Dây đeo Sport Loop mới được dệt từ sợi nylon, kết hợp theo kỹ thuật đan xen để tạo ra hiệu ứng chuyển màu liên tục. Trong thông báo của mình, Apple cho biết thiết kế này thể hiện sự đa dạng và cá tính của cộng đồng LGBTQ+ trên toàn thế giới.

Mặt đồng hồ Pride Luminance được thiết kế theo hai kiểu hình học riêng biệt. Người dùng có thể tùy chỉnh thêm màu sắc để tạo ra cách thể hiện riêng cho bản thân. Hình nền dành cho iPhone và iPad cũng theo cùng phong cách với các dải màu sặc sỡ và thiết kế có thể tùy biến màu sắc linh hoạt theo sở thích cá nhân.

Dây Pride Edition Sport Loop được niêm yết mức giá 1,49 triệu trên Apple Store Việt Nam, có 3 kích cỡ 40, 42 và 46 mm, tương thích với nhiều dòng Apple Watch khác nhau.

Mặt đồng hồ Pride Luminance và hình nền iPhone/iPad sẽ chính thức ra mắt sau khi watchOS 26.5, iOS 26.5 và iPadOS 26.5 được phát hành công khai trong thời gian tới.

Việc ra mắt bộ sưu tập Pride hàng năm đã trở thành truyền thống của Apple nhiều năm nay. Kể từ năm 2016, hãng liên tục tung ra dây đeo và mặt đồng hồ phiên bản đặc biệt nhân dịp mỗi tháng 6. Mỗi năm, đội ngũ thiết kế của Apple đều tìm cách đổi mới ngôn ngữ thị giác thay vì lặp lại công thức cũ.

Ngoài sản phẩm, Apple còn tổ chức các sự kiện nội bộ và bên ngoài để ủng hộ nhân viên và cộng đồng LGBTQ+, đồng thời duy trì chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền bình đẳng.