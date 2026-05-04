Thực tế buồn ở công ty robot hình người tiên phong

Khi áp lực thương mại hoá robot hình người và cạnh tranh ngành ngày càng gia tăng, Boston Dynamics rơi vào biến động nhân sự cấp cao ngay trước thềm IPO.

Boston Dynamics đang đứng trước áp lực mở rộng sản xuất. Ảnh: Reuters.

Boston Dynamics, công ty sản xuất robot được Huyndai mua cổ phần chi phối từ năm 2021, đang lâm vào tình trạng chảy máu lãnh đạo cấp cao. Đáng chú ý, sự việc xảy ra trong khi doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn mở rộng.

Công ty đang hướng tới một đợt IPO và bàn về việc mở thêm các cơ sở sản xuất mới. Sau khi Hyundai mua cổ phần chi phối, Boston Dynamics không còn chỉ nghiên cứu robot trình diễn, mà phải chuyển sang sản xuất quy mô lớn và hướng đến thương mại hoá robot, đặc biệt sản phẩm hình người.

Ngoài ra, việc chuẩn bị IPO đồng nghĩa công ty đang đứng trước bước ngoặt tài chính lớn. Cả doanh nghiệp cần chứng minh mô hình kinh doanh rõ ràng, tăng trưởng doanh thu, và tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Tuy vậy, CEO Robert Playter đã nghỉ hưu vào tháng 2, sau đó sẽ đến giám đốc vận hành và giám đốc chiến lược của công ty. CTO Aaron Saunders đã chuyển sang Google DeepMind, cùng với sự rời đi của nhiều nhà nghiên cứu robot và kỹ sư cấp cao khác.

Theo Semafor, một số cựu nhân viên cho biết những lãnh đạo này bị hội đồng quản trị gây sức ép phải ra đi, do lo ngại lợi thế cạnh tranh của công ty đang thu hẹp so với đối thủ. Họ cho biết đang chịu áp lực phải đẩy nhanh việc phát triển và bàn giao robot hình người cho Hyundai.

Trước đó, hãng đã tuyên bố muốn tích hợp “hàng chục nghìn” robot như vậy vào các nhà máy sản xuất ôtô của mình trong vài năm tới. Tính đến năm nay, công ty sản xuất khoảng 4 robot hình người Atlas mỗi tháng, trong lúc chuẩn bị mở một cơ sở sản xuất mới trong vài tháng tới.

“Những thay đổi này nhằm giúp chúng tôi chuẩn bị cho chương tiếp theo của Boston Dynamics. Khi đó, chúng tôi cần một cơ cấu tổ chức có thể hỗ trợ khả năng sản xuất hàng loạt robot và nhanh chóng mở rộng quy mô trong ngành công nghiệp đang nổi này”, một người phát ngôn của công ty cho biết.

Người này cũng nói rằng hiện tại, công ty đang chuyển từ phiên bản nguyên mẫu sang phiên bản sản xuất của Atlas, và đang nhanh chóng tăng công suất. Không riêng Boston Dynamics, nhiều hãng công nghệ lớn và startup đang đổ nguồn lực vào robot hình người, biến đây thành một trong những cuộc đua mới của ngành AI

Trong đó, Tesla đang phát triển robot Optimus với tham vọng ứng dụng trực tiếp trong nhà máy, còn Figure AI đã gọi vốn hàng trăm triệu USD từ các nhà đầu tư lớn để phát triển robot lao động. Agility Robotics cũng đã bắt đầu triển khai robot Digit trong môi trường kho vận thực tế.

Với lợi thế dần bị thu hẹp, cộng với yêu cầu khắt khe từ Huyndai, Boston Dynamics đang gặp áp lực lớn về tiến độ và hiệu quả. Công ty buộc phải đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá sản phẩm, thay vì tiếp tục theo đuổi các demo công nghệ như trước.