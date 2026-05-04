'Cháy ví' vì để Claude chạy qua đêm

Một nhà phát triển đã đốt hết số token trị giá 6.000 USD trong Claude Code chỉ sau một đêm do quên tắt công cụ lập trình AI này.

Bất cẩn khi sử dụng code vòng lặp, một người dùng tiêu hết 6.000 USD trong Claude Code. Ảnh: Alamy.

Mới đây trên Reddit, một lập trình viên đã chia sẻ câu chuyện vô tình "đốt hết" số token trị giá 6.000 USD của Claude chỉ sau một đêm bằng một câu lệnh chạy không dừng.

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng phần nhật ký sử dụng, tôi đã tìm ra thủ phạm là một lệnh vòng lặp duy nhất mà tôi đã thiết lập đêm hôm trước để kiểm tra các yêu cầu sau mỗi 30 phút. Tôi đã quên mất nó. Lệnh này đã chạy 46 lần trong vòng 26 giờ, không cần giám sát, suốt đêm, trên máy chủ Claude Opus 4.7. Nó đã tiêu tốn khoảng 6.000 USD trước khi tôi thức dậy", người dùng có tên procrastinator_eng chia sẻ.

Theo procrastinator_eng, điều nguy hiểm là khi kiểm tra bảng điều khiển trên Anthropic, hệ thống vẫn hiển thị một phần nhỏ con số đó.

"Bảng điều khiển có độ trễ báo cáo vài ngày, vì vậy tôi không hề biết có gì sai cho đến khi nhận được email thông báo về giới hạn sử dụng đã hết", lập trình viên này cho biết thêm.

Hiện tại, đang có nhiều quảng cáo về việc chỉ cần cài các Agent AI, hệ thống sẽ tự động chạy, phát hiện lỗi và hoàn thiện sản phẩm chỉ trong một đêm.

Tuy nhiên, thực tế là khi các AI này bị kẹt, nó sẽ không tự ngắt kết nối. Thay vào đó, hệ thống AI sẽ lặp lại vòng lặp, và mỗi lần lặp lại đều tiêu tốn rất nhiều token của người dùng.

Đây cũng không phải là vấn đề riêng của Anthropic mà xuất phát từ kiến trúc của các agent. Trước đó, Cursor đã trải qua một bài đánh giá tương tự vào tháng 6/2025 khi thay thế các khoản phân bổ cố định bằng quỹ tín dụng dựa trên mức sử dụng. Các nhà phát triển sau đó đã báo cáo có hơn 100 USD chi phí vượt mức chỉ trong một tuần sử dụng.

Theo DevToolPicks, để bảo vệ số token, khi cài đặt agent, người dùng nên cấu hình giới hạn cho cả lượt sử dụng và ngân sách trong phần cài đặt. Đặc biệt, cần tránh hiện tượng chạy vô tận bằng cách đặt giới hạn 30 giây cho bất kỳ dòng code nào sử dụng đệ quy.