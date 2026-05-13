Đồng sáng lập Gojek đối mặt án tù 18 năm

Công tố viên đề nghị mức án 18 năm tù cho ông Nadiem Makarim, cựu Bộ trưởng Giáo dục và đồng sáng lập Gojek trong vụ mua sắm máy tính sai quy trình.

Cựu Bộ trưởng Nadiem Makarim xuất hiện tại toà. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, con số 18 năm tù đối với ông Nadiem Makarim là một trong những mức án khắc nghiệt nhất từng được đề xuất cho cựu bộ trưởng tại Indonesia trong những năm gần đây.

Ông Makarim bị cáo buộc làm giàu bất chính với số tiền khoảng 809 tỷ rupiah ( 46,3 triệu USD ) thông qua việc mua sắm máy tính xách tay Chromebook và hệ điều hành Chrome OS cho các trường học năm 2020-2022. Vụ án gây thiệt hại 125,64 triệu USD cho ngân sách nhà nước.

Ông Makarim từ chức CEO Gojek năm 2019 để nhậm chức Bộ trưởng Giáo dục. Ông giữ chức vụ này đến năm 2024 và bị bắt giữ vào tháng 9/2025 cùng với một số quan chức cấp cao.

Tại phiên điều trần ở tòa án chống tham nhũng tại Jakarta, công tố viên cáo buộc ông Makarim đã tạo ra các điều khoản đấu thầu chỉ phù hợp với hệ sinh thái Chrome. Theo công tố viên, mục đích của việc này nhằm "biến Google thành công ty kiểm soát duy nhất hệ sinh thái giáo dục ở Indonesia".

Bộ Giáo dục Indonesia đã xác định từ năm 2018 rằng Chromebook cần kết nối Internet ổn định, điều kiện mà nhiều vùng sâu vùng xa tại quốc gia Đông Nam Á này không đáp ứng được. Tuy nhiên, việc mua sắm vẫn được tiến hành sau khi ông Makarim gặp đại diện Google tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và Google Indonesia nhiều lần trong năm 2020.

Ông Nadiem Makarim từng giữ chức CEO Gojek. Ảnh: Bloomberg.

Luật sư Ari Yusuf Amir cho biết thân chủ của ông đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ông Amir bày tỏ thất vọng khi công tố viên bỏ qua bằng chứng mới được trình bày tại tòa. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 6.

Trước đó, chính ông Makarim đã lên tiếng về tác động của vụ án. "Tôi nghĩ điều đó có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng", ông nói với Tech in Asia, ám chỉ nguy cơ khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại khi rót vốn vào Indonesia.

Đến nay, 3 quan chức liên quan thuộc Bộ Giáo dục đã bị kết án, với mức tù cao nhất là 4,5 năm.