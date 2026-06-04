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Công nghệ

Bphone hết hàng sau khi giảm giá 50%

  • Thứ năm, 4/6/2026 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau 2 ngày thông báo giá mới giảm 50%, dòng sản phẩm Bphone A50 của Bkav đã nhanh chóng hết hàng. Tuy nhiên, hãng không công bố con số bán được.

Trang thông tin chính thức của Bphone vừa cập nhật về tình trạng của Bphone A50 sau vài ngày mở bán lại. Cụ thể, dòng điện thoại đã được bán hết chỉ sau 2 ngày công bố giá mới.

Ngày 25/5, Bkav thông báo giảm giá hơn 49% cho mẫu Bphone A50, chỉ còn hơn 2 triệu đồng. Ban đầu, thiết bị được niêm yết ở mốc gần 4,5 triệu đồng. Sau gần 5 năm, số liệu bán hàng của chiếc máy không được hãng công bố. Các báo cáo thị trường cũng không có tên mẫu điện thoại từ Bkav.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 25/5-25/6 và có thể kết thúc sớm hơn nếu hết hàng. Ngày 27/5, hãng đã cập nhật chỉnh sửa cho bài viết, đăng kèm bình luận phía dưới thông báo sản phẩm đã hết hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng nhận về hơn 1.300 lượt tương tác với hơn 400 lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người dùng bày tỏ cảm giác hụt hẫng khi biết đến chương trình quá muộn. Tuy nhiên, cũng có nhận xét cho rằng mức giá hiện tại không "hời" so với cấu hình đã lỗi thời.

Số khác đặt câu hỏi rằng dù đã giảm giá Bphone A50 trong nhiều năm, dòng sản phẩm vẫn tồn kho để bán. Đợt khuyến mãi nhằm vinh danh 11 năm sự ra đời của thương hiệu. Trong khi đó, phiên bản Bphone mới nhất là A50 ra mắt năm 2021, đến giờ vẫn chưa có bản kế nhiệm.

Bphone A50 giam gia 49% anh 1

So sánh chương trình giảm giá của Bphone A50 trong 2 năm gần đây. Ảnh: Facebook.

Thực tế năm ngoái nhân kỷ niệm 10 năm, BKAV cũng tung ra chương trình giảm giá tương tự cho sản phẩm A50 trên sàn TMĐT. Điểm khác nằm ở thời gian triển khai sớm hơn khoảng 10 ngày. Số liệu từ Shopee cho thấy hãng bán được 216 chiếc, nhưng model đã bị gỡ bỏ.

Vào cuối tháng 5/2015, Bkav ra mắt chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình mang tên Bphone. Thời điểm đó, sự kiện thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng, đặc biệt với câu nói gây ấn tượng “Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi” của ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Bkav.

Dòng Bphone A, bao gồm A40, A50, A60 và A85, được ra mắt như một sự chuyển hướng chiến lược. Thay vì tự sản xuất toàn bộ, Bkav chuyển sang phương thức đặt hàng thiết kế gốc (ODM) để tối ưu chi phí, đưa sản phẩm xuống phân khúc tầm trung và giá rẻ, nhằm dễ dàng tiếp cận số đông người dùng hơn.

Dù vậy, những mẫu smartphone giá rẻ của Bkav cũng chưa tạo được sức hút đáng kể trên thị trường. Ở phân khúc phổ thông, nhiều thương hiệu Trung Quốc vốn có lợi thế về cấu hình và mức giá. Ngay cả khi được điều chỉnh xuống khoảng 2 triệu đồng với vi xử lý MediaTek Helio G85, pin 5.000 mAh, Bphone A50 vẫn khó trở thành lựa chọn nổi bật.

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Nhật Tường

Bphone A50 giảm giá 49% BKAV Tiền mã hóa Bkav điện thoại giá rẻ

  • Công ty BKAV

    Công ty BKAV

    Bkav là công ty công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Công ty được biết đến nhiều với phần mềm diệt virus Bkav (Bách Khoa Antivirus) cũng như người sáng lập và điều hành, ông Nguyễn Tử Quảng.

    • Ngày thành lập: 28/12/2001
    • Người sáng lập: Nguyễn Tử Quảng
    • Sản phẩm chính: Bách Khoa Antivirus (BKAV), BPhone

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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