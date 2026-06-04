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Công nghệ Gadget

Quy định người dân cần biết về camera an ninh, sắp có hiệu lực từ 1/7

  • Thứ năm, 4/6/2026 10:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Công an lần đầu áp quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc cho camera IP, yêu cầu tăng cường bảo mật và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.

Camera giám sát kết nối Internet sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh mạng mới từ ngày 1/7. Ảnh: Unsplash.

Ngày 12/5, Bộ Công an ban hành Thông tư 48/2026/TT-BCA kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2026/BCA dành cho camera giám sát sử dụng giao thức Internet (camera IP). Quy chuẩn có hiệu lực từ ngày 1/7 và áp dụng với các thiết bị được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên thị trường Việt Nam.

Theo nội dung quy chuẩn, camera IP sẽ phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về an ninh mạng ngay từ khâu thiết kế và sản xuất, thay vì chỉ bổ sung các biện pháp bảo mật sau khi đưa ra thị trường.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc loại bỏ tình trạng sử dụng mật khẩu mặc định giống nhau trên nhiều thiết bị. Mỗi camera phải có mật khẩu riêng hoặc yêu cầu người dùng tự thiết lập mật khẩu trong quá trình kích hoạt. Thiết bị cũng phải có cơ chế ngăn chặn các cuộc tấn công dò mật khẩu tự động.

Nhà sản xuất đồng thời phải công khai quy trình tiếp nhận và xử lý lỗ hổng bảo mật, cung cấp các bản cập nhật phần mềm khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thông tin. Đây là yêu cầu vốn đã xuất hiện trong nhiều tiêu chuẩn quốc tế dành cho thiết bị Internet of Things (IoT), nhưng lần đầu được đưa vào quy chuẩn bắt buộc tại Việt Nam.

Quy chuẩn mới cũng yêu cầu camera phải hỗ trợ các biện pháp bảo vệ dữ liệu người dùng, bao gồm mã hóa thông tin nhạy cảm, hạn chế thu thập dữ liệu không cần thiết và cho phép người dùng quản lý việc chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, thiết bị phải cho phép người dùng lựa chọn lưu dữ liệu trong nước, nhằm tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân và giảm rủi ro dữ liệu bị chuyển ra nước ngoài ngoài tầm kiểm soát. Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất của QCVN 11:2026/BCA khi liên quan trực tiếp đến vấn đề chủ quyền dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân.

Ngoài ra, các giao diện mạng hoặc tính năng không sử dụng phải được vô hiệu hóa để giảm nguy cơ bị khai thác. Camera cũng phải có cơ chế tự khôi phục sau sự cố, xóa dữ liệu người dùng khi cần thiết và kiểm soát dữ liệu đầu vào nhằm hạn chế các hình thức tấn công mạng.

Theo tài liệu của Bộ Công an, quy chuẩn được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn an ninh mạng cho thiết bị IoT của châu Âu ETSI EN 303 645 cùng bộ tiêu chí đánh giá ETSI TS 103 701. Điều này giúp các yêu cầu kỹ thuật của Việt Nam tiệm cận với những chuẩn bảo mật đang được áp dụng tại nhiều thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh camera IP ngày càng phổ biến tại gia đình, cửa hàng và doanh nghiệp, quy định mới được kỳ vọng sẽ giảm nguy cơ thiết bị bị chiếm quyền điều khiển, theo dõi trái phép hoặc trở thành điểm xâm nhập vào mạng nội bộ của người dùng.

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Lê Duy

camera Bộ Công an thông tư bảo mật dữ liệu

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