Những tính năng không được thiếu trên robot hút bụi

Trạm sạc tự làm sạch, cảm biến 3D để vẽ bản đồ là những chức năng không thể thiếu. Camera AI, lau nước nóng là công cụ cao cấp, nhưng có thể cắt giảm trên sản phẩm tầm trung.

Robot hút bụi là sản phẩm mới, nhiều thông số phức tạp mà người dùng cần chú ý khi lựa chọn.

Robot hút bụi là một trong những ngành hàng gia dụng tăng trưởng nhanh nhất hiện tại với sự hỗ trợ của nhu cầu đồ điện tử cao cấp và nhà thông minh. Trong đó, phân khúc trên 800 USD thu hút chú ý khi được cập nhật liên tục ở giải pháp lau, né vật thể. Tuy vậy, 300- 500 USD mới là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành.

Thiết bị ở phân khúc này thường được nhà sản xuất tính toán để cắt giảm một số công nghệ, giữ giá thiết bị ở mức dễ tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều khách hàng mới chưa hiểu rõ cách robot làm việc và mức độ ảnh hưởng khi thiếu chức năng.

Gần đây, Dreame giới thiệu mẫu D30 Ultra CE niêm yết ở mức 11 triệu đồng, tầm giá bán tốt nhất ở Việt Nam hiện tại. Sản phẩm tiêu biểu cho chiến lược tối ưu tính năng, tập trung vào giải pháp cốt lõi lau dọn và tự động hóa. Dù thiếu vắng một số giải pháp cao cấp, thiết bị vẫn đáp ứng nhu cầu ở các căn hộ tại Việt Nam hiện tại.

Cắt giảm có thể chấp nhận

Sản phẩm robot hút bụi cao cấp của Dreame, Roborock hay Ecovacs thường có lượng tính năng đồ sộ. Nhiều giải pháp được cập nhật, bổ sung mỗi năm. Tuy nhiên, một vài trong số đó thường không tác động rõ ràng trong quy trình sử dụng. Ví dụ, các mẫu đắt tiền thường được bổ sung camera màu hỗ trợ bằng AI.

Chúng có khả năng nhận diện, báo lại vị trí đồ vật khi người dùng kiểm tra trên app. Công nghệ giúp robot né vật thể tốt hơn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, hệ thống như trên đòi hỏi bổ sung thêm bộ xử lý, máy ảnh. Các robot tầm trung với LiDAR và cảm biến ánh sáng 3D cũng đảm bảo được việc né vật thể hiệu quả.

Một số robot cao cấp có thể để lại giẻ lau ở trạm, tăng tốc độ, nhưng không ảnh hưởng nhiều với căn hộ diện tích trung bình.

Sản phẩm đắt tiền có chức năng làm sạch giẻ bằng nước nóng. Chúng đảm bảo diệt khuẩn tốt hơn. Tuy vậy, những giải pháp bằng nước ấm 50-60 độ C cùng việc chà cơ học cũng đủ vệ sinh giẻ sau khi dọn dẹp ở diện tích vừa phải.

Việc tự pha nước lau sàn cũng đóng vai trò như công cụ hỗ trợ. Nó giúp chủ nhà không phải cân đo lượng hóa chất cung cấp. Tuy nhiên, việc châm dung dịch mỗi lần đổi bình nước sạch cũng không tốn thêm quá nhiều thời gian của người dùng.

Giải pháp tự động tháo rời giẻ lau, nâng chổi chính khi lau nhà cũng có vai trò tương tự. Nếu có, robot sẽ làm việc hiệu quả, tốc độ hơn. Tuy nhiên với không gian vừa phải, ít phức tạp, việc bị cắt giảm tính năng không ảnh hưởng nhiều.

Chức năng không thể thiếu

Mẫu Dreame D30 Ultra CE là thiết bị tiêu biểu cho triết lý tối ưu hóa robot hút bụi tầm trung. Sản phẩm giữ lại các chức năng cốt lõi, buộc phải có để sản phẩm dạng này có thể làm việc tự động, tiết kiệm sức lao động người dùng.

Hệ thống điều hướng dựa trên Laser (LiDAR/LDS) như "bộ não" không thể thay thế của thiết bị. Robot sử dụng điều hướng bằng cảm biến va chạm vật lý hoặc con quay hồi chuyển kiểu cũ thường xuyên bỏ sót không gian, di chuyển lặp lại gây hao pin và dễ bị kẹt. LiDAR đảm bảo khả năng lập bản đồ ngôi nhà chính xác theo thời gian thực, thiết lập tường ảo, né vật thể và tối ưu hóa lộ trình làm sạch.

Trạm tự làm sạch, chức năng vẽ bản đồ và cảm biến 3D trên mẫu D30 Ultra CE.

Trạm sạc của D30 Ultra CE đầy đủ chức năng mà robot cần. Hai bình chứa dung tích lớn đảm bảo thời gian sử dụng 3-4 ngày mới cần thay. Sau chu trình làm sạch, bụi, rác được hút lên túi đựng. Giẻ được vệ sinh bằng hệ thống 20 đầu phun nước và sấy khô với khí nóng, không để lại mùi ẩm ở chu trình kế tiếp. Khay giặt được bổ sung chức năng tự làm sạch, kéo dài thời gian phải bảo trì trạm.

Việc không có giặt giặt giẻ bằng nước nóng hay tự pha dung dịch lau sàn không tác động nhiều đến trải nghiệm. Tuy nhiên, robot bị cắt giảm chức năng vệ sinh, sấy giẻ sẽ tạo ra nhiều phiền toái trong quá trình sử dụng.

Mẫu D30 Ultra CE có lực hút đến 25.000 Pa, vượt tiêu chuẩn 8.000-10.000 thường thấy ở sản phẩm tầm trung. Công suất này đảm bảo tốc độ làm sạch nhanh, thu gom được rác lớn thay vì chỉ bụi mịn. Với nhà có thảm dày, đây là trang bị cần thiết. Các phần chổi phụ mở rộng góc làm sạch hữu dụng. Bộ phận này đảm bảo phủ hết không gian căn nhà, hạn chế “điểm đen” mà thiết bị không thể tiếp cận.

Nhà sản xuất còn tối ưu giá bán bằng cách biến chổi cắt tóc thừa (TriCut) thành lựa chọn mở rộng. Với những căn nhà có người để tóc dài, nuôi thú cưng, đây là phụ kiện cần thiết. Ngược lại, khách hàng không cần mua thêm để tiết kiệm chi phí.

Tổng thể, Dreame D30 Ultra CE là thiết bị được tối ưu hóa cho những căn hộ hiện đại, diện tích vừa phải. Thiết bị có thể làm việc gần như tự động sau khi thiết lập lần đầu, người dùng chỉ cần thay nước khi đến kỳ. Việc thiếu vắng một số trang bị cao cấp như camera RGB hay giặt giẻ bằng nước nóng không tác động nhiều đến trải nghiệm hàng ngày.

So với các đối thủ trong tầm giá như Roborock Q Revo hay Debot T30C từ Ecovacs. Mẫu Q Revo vẫn dùng động cơ cũ, không có lợi thế về công suất. Sản phẩm từ Ecovacs khá tương đồng về công năng với D30 Ultra CE, được trang bị sẵn giải pháp chổi chống rối tóc. Đổi lại, giá thiết bị đắt hơn khoảng 2 triệu đồng.