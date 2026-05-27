Người Nhật định nghĩa lại bàn phím

Xu hướng sử dụng bàn phím công thái học phân tách (split keyboard) đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới công nghệ và sáng tạo nội dung. Sự xuất hiện của Naya Create tại triển lãm công nghệ CES đã thu hút sự chú ý lớn nhờ thiết kế chia đôi độc đáo. Theo nhà sản xuất Naya, thiết bị này sẽ giúp người dùng thay đổi thói quen gõ phím thông thường và giải phóng cơ thể khỏi những tư thế ngồi gò bó hay mệt mỏi. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.

Điểm đặc biệt trong cấu trúc phần cứng của Naya Create nằm ở hai khớp bản lề cho phép người dùng điều chỉnh độ nghiêng của bàn phím ở các góc 30 độ và 60 độ. Thiết kế công thái học bám sát theo đường cong tự nhiên của bàn tay này giúp giảm thiểu tối đa áp lực lên vùng cổ tay, mang lại cảm giác gõ phím thoải mái và tự nhiên dù phải làm việc liên tục trong nhiều giờ. Ảnh: Naya.

Khác với các mẫu bàn phím phân tách thông thường, Naya Create bố trí một khu vực riêng ngay vị trí ngón tay cái để lắp đặt các mô-đun điều khiển. Người dùng có thể tùy chọn gắn thêm núm xoay vật lý (dial) để cuộn trang hoặc xử lý nhanh các tác vụ mà không cần tốn thời gian di chuyển cả bàn tay ra khỏi vùng phím bấm chính trong quá trình làm việc. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.

Nhà sản xuất cung cấp nhiều loại mô-đun khác nhau bao gồm bi xoay (trackball), bàn di chuột (touchpad) và nút điều hướng 3D. Đối với nhóm người dùng chuyên về đồ họa hay dựng phim, việc tích hợp sẵn các công cụ điều khiển này ngay trên bàn phím giúp giảm tần suất sử dụng chuột rời, từ đó tối giản đáng kể không gian thao tác trên mặt bàn. Ảnh: Wired.

Nhiều dòng bàn phím công thái học hiện nay thường cắt giảm tối đa số lượng phím bấm, buộc người dùng phải học lại cách bấm các tổ hợp phím phức tạp. Naya Create chọn cách tiếp cận an toàn hơn khi vẫn giữ lại bố cục phím tương đối đầy đủ và quen thuộc, giúp những người mới chuyển từ bàn phím phổ thông sang dễ dàng làm quen và không mất nhiều thời gian thích nghi. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.

Sản phẩm hỗ trợ tính năng thay nóng switch (hot-swap) và trang bị hệ thống đèn nền RGB. Người dùng có thể thiết lập cấu hình và gán lại chức năng cho từng phím bấm thông qua phần mềm đi kèm, tuy nhiên hệ thống phần mềm điều khiển ở các phiên bản đầu vẫn cần thời gian để tối ưu hóa độ ổn định. Ảnh: HowtoGeek.

Do phải duy trì kết nối không dây và vận hành các mô-đun điều khiển lẫn đèn LED, thời lượng pin của thiết bị hao hụt khá nhanh và cần được sạc thường xuyên. Việc sử dụng thêm phụ kiện đầu nối sạc USB-C dạng nam châm là một giải pháp thực tế, giúp quá trình cắm sạc diễn ra nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng đến phom dáng của thiết bị. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.

