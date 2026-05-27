Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Gadget

Người Nhật định nghĩa lại bàn phím

  • Thứ tư, 27/5/2026 10:07 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Naya Create là dòng bàn phím công thái học vừa ra mắt tại CES, với thiết kế độc lạ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và bảo vệ sức khỏe cổ tay người dùng.

Ban phim anh 1

Xu hướng sử dụng bàn phím công thái học phân tách (split keyboard) đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới công nghệ và sáng tạo nội dung. Sự xuất hiện của Naya Create tại triển lãm công nghệ CES đã thu hút sự chú ý lớn nhờ thiết kế chia đôi độc đáo. Theo nhà sản xuất Naya, thiết bị này sẽ giúp người dùng thay đổi thói quen gõ phím thông thường và giải phóng cơ thể khỏi những tư thế ngồi gò bó hay mệt mỏi. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.
Ban phim anh 2

Điểm đặc biệt trong cấu trúc phần cứng của Naya Create nằm ở hai khớp bản lề cho phép người dùng điều chỉnh độ nghiêng của bàn phím ở các góc 30 độ và 60 độ. Thiết kế công thái học bám sát theo đường cong tự nhiên của bàn tay này giúp giảm thiểu tối đa áp lực lên vùng cổ tay, mang lại cảm giác gõ phím thoải mái và tự nhiên dù phải làm việc liên tục trong nhiều giờ. Ảnh: Naya.
Ban phim anh 3

Khác với các mẫu bàn phím phân tách thông thường, Naya Create bố trí một khu vực riêng ngay vị trí ngón tay cái để lắp đặt các mô-đun điều khiển. Người dùng có thể tùy chọn gắn thêm núm xoay vật lý (dial) để cuộn trang hoặc xử lý nhanh các tác vụ mà không cần tốn thời gian di chuyển cả bàn tay ra khỏi vùng phím bấm chính trong quá trình làm việc. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.
Ban phim anh 4

Nhà sản xuất cung cấp nhiều loại mô-đun khác nhau bao gồm bi xoay (trackball), bàn di chuột (touchpad) và nút điều hướng 3D. Đối với nhóm người dùng chuyên về đồ họa hay dựng phim, việc tích hợp sẵn các công cụ điều khiển này ngay trên bàn phím giúp giảm tần suất sử dụng chuột rời, từ đó tối giản đáng kể không gian thao tác trên mặt bàn. Ảnh: Wired.
Ban phim anh 5

Nhiều dòng bàn phím công thái học hiện nay thường cắt giảm tối đa số lượng phím bấm, buộc người dùng phải học lại cách bấm các tổ hợp phím phức tạp. Naya Create chọn cách tiếp cận an toàn hơn khi vẫn giữ lại bố cục phím tương đối đầy đủ và quen thuộc, giúp những người mới chuyển từ bàn phím phổ thông sang dễ dàng làm quen và không mất nhiều thời gian thích nghi. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.
Ban phim anh 6

Sản phẩm hỗ trợ tính năng thay nóng switch (hot-swap) và trang bị hệ thống đèn nền RGB. Người dùng có thể thiết lập cấu hình và gán lại chức năng cho từng phím bấm thông qua phần mềm đi kèm, tuy nhiên hệ thống phần mềm điều khiển ở các phiên bản đầu vẫn cần thời gian để tối ưu hóa độ ổn định. Ảnh: HowtoGeek.
Ban phim anh 7

Do phải duy trì kết nối không dây và vận hành các mô-đun điều khiển lẫn đèn LED, thời lượng pin của thiết bị hao hụt khá nhanh và cần được sạc thường xuyên. Việc sử dụng thêm phụ kiện đầu nối sạc USB-C dạng nam châm là một giải pháp thực tế, giúp quá trình cắm sạc diễn ra nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng đến phom dáng của thiết bị. Ảnh: Taro Kanamoto/Gizmodo.

Nhà sáng chế thất bại hơn 5.000 lần để tạo ra máy hút bụi

James Dyson đã mất tới 15 năm và đã tạo ra 5.126 bản mẫu trước khi sáng chế ra được chiếc máy hút bụi khí cuốn không túi bán rất chạy.

Câu chuyện của Dyson trong cuốn sách Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường của Zack Friedman gợi cảm hứng và đường đi để bạn chọn lựa một cuộc đời rực rỡ hơn, nếu bạn muốn thế.

Lần đầu của Apple

Giữa lúc thị trường gặp nhiều biến động, lần đầu tiên vị trí hãng smartphone lớn nhất thế giới quý I thuộc về Apple.

08:38 23/5/2026

Phóng thành công tên lửa lớn nhất lịch sử

Tên lửa mạnh nhất lịch sử Starship V3 vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm thứ 12 vào sáng ngày 23/5, đánh dấu bước tiến lớn trong tham vọng AI ngoài không gian của Elon Musk.

06:33 24/5/2026

Công nghệ giúp laptop chạy 3 tháng không cần sạc

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa chế tạo thành công linh kiện lượng tử mới giúp tăng tốc độ xử lý của chip lên 1.000 lần nhưng không gây nóng máy.

16:12 21/5/2026

Cong nghe may lanh khong ton tien dien hinh anh

Công nghệ máy lạnh không tốn tiền điện

2 giờ trước 08:44 27/5/2026

0

NESCOD, công nghệ làm mát mới từ Saudi Arabia, có thể tạo hơi lạnh mà không cần điều hòa hay điện lưới nhờ muối, nước và ánh nắng mặt trời.

Huawei tao dot pha trong linh vuc chip hinh anh

Huawei tạo đột phá trong lĩnh vực chip

3 giờ trước 07:15 27/5/2026

0

Thay vì tìm cách dỡ lệnh cấm vận, Huawei chọn hướng đi hoàn toàn khác khi phát triển quy luật chip mới và loại bỏ sự phụ thuộc vào các máy quang khắc tiên tiến.

Việt Anh

Bàn phím Naya Naya Create bàn phím bản lề Split Công thái học Nhật Bản

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý