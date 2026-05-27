Sai lầm lớn nhất khi dùng máy lạnh lúc mùa nóng đến

Các chuyên gia khuyên nên vệ sinh kỹ trước khi bật lại máy lạnh vào mùa hè do thiết bị để lâu không dùng dễ tích tụ bụi bẩn, nấm mốc và vi khuẩn.

Việc vệ sinh điều hoà sau nhiều ngày không sử dụng là điều cần thiết nhằm đảm bảo sức khoẻ. Ảnh: Bloomberg.

Mùa hè đến, nhiều gia đình bắt đầu bật máy lạnh trở lại sau nhiều tháng không sử dụng. Đây cũng là thời điểm các dịch vụ vệ sinh ghi nhận lượng đơn hàng tăng đột biến.

Theo các chuyên gia, máy lạnh để lâu không vệ sinh sẽ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc bên trong. Khi bật máy, toàn bộ lượng ô nhiễm này bị thổi thẳng vào không khí trong phòng. Với người khỏe mạnh, điều này có thể gây dị ứng hoặc viêm mũi. Với người già và trẻ em, vi khuẩn từ máy lạnh lâu ngày không sử dụng có thể gây viêm phổi và suy hô hấp.

Daikin, một trong những hãng máy lạnh lớn nhất thế giới, khuyến nghị vệ sinh bộ lọc ít nhất 2 tuần một lần khi đang sử dụng máy thường xuyên và thực hiện kiểm tra toàn diện định kỳ một lần mỗi năm. Nhà có vật nuôi hoặc nhiều bụi nên tăng tần suất vệ sinh bộ lọc. Hãng cũng lưu ý rằng bộ lọc bị tắc có thể làm tăng mức tiêu thụ điện 5-15%.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo rằng tiếp xúc với nấm mốc từ máy lạnh có thể làm trầm trọng thêm các bệnh hen suyễn và bệnh phổi, đặc biệt ở người có hệ miễn dịch suy yếu.

Các chuyên gia phân loại vệ sinh máy lạnh thành 2 cấp độ. Cấp độ cơ bản là vệ sinh bộ lọc, người dùng có thể tự làm tại nhà. Cấp độ chuyên sâu là làm sạch dàn bay hơi, quạt và khay hứng nước bên trong.

Nếu máy lạnh có mùi lạ, giảm hiệu suất, phát tiếng ồn bất thường hoặc nhỏ giọt nước, đó là dấu hiệu cần gọi kỹ thuật viên nhằm khắc phục triệt để.

Máy lạnh xe hơi cũng cần vệ sinh định kỳ, đặc biệt khi nhiệt độ tăng cao. Các chuyên gia khuyên rằng chủ xe nên vệ sinh 6 tháng một lần, với 3 phần cần quan tâm gồm bộ lọc, ống dẫn khí và dàn làm mát. Bộ lọc và ống dẫn khí có thể tự xử lý với dung dịch chuyên dụng. Riêng dàn máy lạnh ô tô nên nhờ thợ do quy trình phức tạp và cần dụng cụ chuyên nghiệp.