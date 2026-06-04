Cục gạch Nokia 'cháy hàng'

Bộ đôi điện thoại mới của Nokia vừa ghi nhận tình trạng cháy hàng ngay trong giai đoạn đặt trước tại thị trường Trung Quốc, buộc các nhà máy sản xuất phải liên tục tăng ca.

Bộ đôi Nokia 200 4G và 210 4G cháy hàng ngay từ giai đoạn đặt trước. Ảnh: Nokia.

Nokia Mobile vừa chính thức thông báo toàn bộ lượng máy trong đợt đặt trước của 2 dòng điện thoại Nokia 200 4G và 210 4G đã được bán hết. Hãng cho biết sẽ mở bán chính thức trên tất cả các nền tảng vào ngày 5/6.

Nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường, các nhà máy đang phải làm việc tăng ca để bổ sung nguồn cung. Tuy nhiên, lượng sản phẩm xuất xưởng trong đợt đầu tiên dự kiến vẫn sẽ bị giới hạn. Nokia 200 4G được ra mắt vào cuối tháng 5 với mức giá khởi điểm khoảng 29 USD . Trong khi đó, phiên bản Nokia 210 4G có giá bán cao hơn, ở mức 34 USD .

Điểm nhấn lớn nhất của bộ đôi này là khả năng kết nối liền mạch thông qua công cụ nhắn tin tức thời "HMD Chat". Đây là giải pháp phần mềm cho phép người dùng điện thoại phổ thông giao tiếp trực tiếp với người dùng smartphone. Cụ thể, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi thoại, gọi video, nhắn tin văn bản, gửi hình ảnh và chia sẻ vị trí.

Tính năng nổi bật nhất của thiết bị là khả năng kết nối liền mạch với smartphone. Ảnh: Nokia.

Về thông số kỹ thuật, cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình kích thước 2,4 inch. Máy được trang bị hệ thống bàn phím dạng nút bấm lớn độc lập, đèn flash LED kép và viên pin dung lượng 1.450 mAh. Thiết bị cũng tích hợp sẵn các dịch vụ tiện ích như đài FM không cần tai nghe, tính năng ghi âm cuộc gọi và phát thanh bằng giọng nói.

Đối với phiên bản cao cấp hơn là Nokia 210 4G, nhà sản xuất tích hợp thêm các công cụ hiện đại. Máy sở hữu camera sau, tính năng thanh toán di động bằng mã quét và hệ thống trợ lý giọng nói. Sự bổ sung này giúp thiết bị phù hợp hơn với thói quen tiêu dùng không tiền mặt tại thị trường nội địa.

Giới chuyên môn nhận định dòng sản phẩm này đang thu hút mạnh nhóm khách hàng là học sinh, người cao tuổi hoặc những người muốn tìm kiếm một thiết bị dự phòng.

Xu hướng “Digital Detox” (cai nghiện kỹ thuật số) cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sức hút của bộ đôi này. Thay vì ngắt kết nối hoàn toàn, 2 sản phẩm mang lại một giải pháp tối giản và thực dụng. Máy giúp người dùng loại bỏ các nền tảng gây nghiện như video ngắn hay game online.